Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu

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Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. Filmde İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın çekimleri Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

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ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan