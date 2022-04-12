Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları

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Organize İşler filmi, Süpermen kostümüyle stand up gösterisi yapan Samet ve uyanık dolandırıcı Asım'ın başından geçenleri anlatıyor. İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon ve komedi filmi Organize İşler, konusu ile dikkatleri çekiyor. İşte, Organize İşler'in genel konusu ve oyuncu kadrosu...

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Beykoz'da ve İzmir Ege mahallesinde gerçekleşmiştir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli, usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusuf Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır. Sayko Tugay, Pepe Silvio, Suskun Üzeyir, Teneke Mahalleli İzzet Ayna, gizli kumarhane sahibi Altındiş Selahattin ve daha birçok kanun dışı şahsiyet vardır İstanbul'un organize işlerinde... Herkes bazen kurtarılmaya muhtaç, bazen kurtarıcıdır. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı İstanbul'da tüm işler organizedir. Hal böyle olunca, koskoca Süpermen bile İstanbul'da görevini layıkiyle yerine getiremez ve üstelik dayak bile yer.

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ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)