Organize İşler ne zaman çekildi? Organize İşler filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Organize İşler filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İzleyenler tarafından beğenilen Organize İşler filminde, Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adamın kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulması anlatılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan’ı canlandırdığı Organize İşler’de usta oyuncuya Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal ve Cem Yılmaz eşlik ediyor.

ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi 2005 yılında vizyona girdi.

OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu arasında, Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Erdal Tosun, Tuncer Salman gibi isimler yer alıyor.

KONUSU

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.