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Organize İşler dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Organize İşler#Yılmaz Erdoğan#Kivanç Tatlıtuğ
Organize İşler dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 08:21

İlk iki filmi büyük ilgi gören “Organize İşler” bu kez dizi formatında seyirciyle buluşuyor.

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Yılmaz Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Bensu Soral, Ersin Korkut ve Demet Akbağ’ın eşlik ettiği “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin fragmanı yayınlandı.

Organize İşler dönüyor



Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu da kaleme aldığı BKM yapımı dizi, 16 Ekim’de bir dijital platformda yayına girecek. Dizide Asım Noyan ve ekibi bu kez eğlenceli bir hazine avına çıkıyor.

 

 

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#Organize İşler#Yılmaz Erdoğan#Kivanç Tatlıtuğ

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