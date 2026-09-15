Organize İşler dönüyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 08:21
İlk iki filmi büyük ilgi gören “Organize İşler” bu kez dizi formatında seyirciyle buluşuyor.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Yılmaz Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Bensu Soral, Ersin Korkut ve Demet Akbağ’ın eşlik ettiği “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan
’ın senaryosunu da kaleme aldığı BKM yapımı dizi, 16 Ekim’de bir dijital platformda yayına girecek. Dizide Asım Noyan ve ekibi bu kez eğlenceli bir hazine avına çıkıyor.