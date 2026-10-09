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Organize İşler bu kez çok farklı

Güncelleme Tarihi:

#Organize İşler#Yılmaz Erdoğan#Ezgi Mola
Organize İşler bu kez çok farklı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:01

“Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin lansmanı önceki akşam gerçekleşti. Yılmaz Erdoğan, yeni hikayenin önceki yapımlardan farklı olduğunu vurguladı.

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“Organize İşler” evrenini dizi formatında yeni bir macerayla buluşturan “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin lansmanı önceki akşam Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşti.

Geceye, dizinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Sermet Yeşil, Tugay Mercan, Görkem Sevindik, Ekin Türkmen ve Demet Akbağ’ın da aralarında bulunduğu geniş oyuncu kadrosu katıldı.

Yılmaz Erdoğan, 2005’te başlayan “Organize İşler” serüveninin çok renkli karakterlerle dolu bir kadroyla devam ettiğini söyledi. Yeni hikayenin önceki yapımlardan farklı olduğunu da vurguladı.

Organize İşler bu kez çok farklı


Harçlığımı çıkarıyordum

Ezgi Mola, “Organize İşler”in kendisi için çok özel bir yerde olduğunu ifade etti. Mola, ilk film döneminde kamera arkasında da çalıştığını ve harçlığını çıkarmak için emek verdiğini anlattı. Oyuncu, yıllar içerisinde birlikte çalıştığı genç ekip arkadaşlarının gelişimini görmenin kendisi için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

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Organize İşler bu kez çok farklı

Sosyal medyayı kapattım kitap okuyorum

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni hikayenin farklı olduğunu söyledi. Tatlıtuğ, son dönemde dram projelerinde yer aldığını ve komedinin kendisine iyi geldiğini ifade etti: “Gülmek kadar güzel bir şey yok.” Oyuncu, sosyal medya hesabını neden kapattığına da açıklık getirdi: “Canım sıkıldı kapattım. Altında böyle dramatik bir hikaye falan yatmıyor. Onun yerine gittim iki düzine kitap aldım.
Kitap okuyorum.”

Organize İşler bu kez çok farklı

Bensu Soral 

 

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#Organize İşler#Yılmaz Erdoğan#Ezgi Mola

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