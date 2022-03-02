Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu! Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi?

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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. İşte, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

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ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın çekimleri Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.