Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu! Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi?

#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Oyuncuları#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Konusu
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan otururken, filmin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola ve daha pek çok değerli isim yer alıyor. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? İşte, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu...

Haberin Devamı

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. İşte, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Haberin Devamı

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın çekimleri Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Oyuncuları#Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Konusu

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı