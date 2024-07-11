Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimdir? Organize İşler 2 ne zaman çekildi ve konusu nedir?

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Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi oyuncuların yer aldığı Organize İşler 2 oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Ancak bu defa sert bir kayaya çarpacaktır. İşte, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler
ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek
ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU
Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.