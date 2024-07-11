Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimdir? Organize İşler 2 ne zaman çekildi ve konusu nedir?

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Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi oyuncuların yer aldığı Organize İşler 2 oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Ancak bu defa sert bir kayaya çarpacaktır. İşte, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI



Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek

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ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU



Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.