Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları arasında kimler var? Organize İşler 2 oyuncu kadrosu

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu içerisinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Organize İşler filminin devam filmi olan Organize İşler Sazan Sarmalı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluştu. 2019 yılında vizyona giren Organize İşler 2 Sazan Sarmalı bir süredir TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Organize İşler 2 oyuncuları kimdir ve oyuncu kadrosu arasında kimler yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI



Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek

ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU



Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.