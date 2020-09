Orange İs The New Black dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Orange İs The New Black oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Orange Is the New Black dizisi komedi ve drama türündeki gençler içinde en popüler bir dizidir. Sizler için orange is the new black dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Orange Is the New Black Dizisinin Konusu Nedir?

Orange is the new black dizisi, New York City'de yaşamakta olan biseksüel kadın Piper Chapman'ın etrafında gelişen olayları kapsamaktadır. Piper yaklaşık olarak on yıl önce üniversitede iken tanıdığı uyuşturucu satıcısı olan bir kız arkadaşı Alex Vause yüzünden tesadüfen 15 ay hapis cezası almaktadır. Bu sebep yüzünden planları bozulmuş olan Piper, nişanlısı Larry Bloom ile birlike New York City'deki yaşadıkları normal hayatını bırakıp hapishanede cezasını çekmeye başlamaktadır.

Dizide Piper, kız arkadaşı Alex ile aynı hapishaneye denk düşer ve bir süre sonra Alex ile yeniden bir araya gelirler. İkisi birlikte hapishanedeki diğer mahkumlar ile baş etmeye çalışırlar. Orange is the new black dizisi 67. Primetime Emmy Ödül töreninde bu ödülü almaya hak kazanmış önemli bir dizidir.

Orange Is The New Black Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Orange is the new black dizisi toplamda 7 sezondan oluşmaktadır. İlk bölümü 11 temmuz 2013 tarihinde yayına girmiştir ve günümüzde son bölüm yayınlanması 26 temmuz 2019 tarihinde olmuştur.

Orange Is The New Black Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Orange is the new black dizisinin muhteşem başrol oyuncu kadrosunda öncelikle Taylor Schilling ve Laura Prepon yer almaktadır. Genel oyuncu kadrosunda ise Michael J. Harney, Michelle Hurst, Jason Biggs, Kate Mulgrew, Uzo Aduba, Natasha Lyonne, Danielle Brooks, Taryn Manning, Adrienne C. Moore, Selenis Leyva, Dascha Polanco, Nick Sandow, Yael Stone, Ruby Rose ve Samira Wiley kişilerinden oluşmaktadır.

Orange Is The New Black Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Dizi sektöründe konusu bakımından oldukça ünlü olan bu dizinin yönetmeni Jodie Foster’ dır.

Orange Is The New Black Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Orange is the new black dizisinin yönetici yapımcısı Jenji Kohan‘dır. Dizinin yapım şirketi ise Lionsgate Television Tilted Productions‘dır. Günümüzde orange is the new black dizisi Netflix’ te yayınlanmakta olup pek çok seyirci tarafından izlenilmektedir.

Orange Is The New Black Dizisinin Senaristi Kimdir?

Orange is the new black dizisisinin senaristi Lauren Morelli’dir.

Orange Is The New Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Son yıllarda günümüzde bu tarzdaki diziler gençler tarafından en çok izlenen diziler arasında yer almaktadır. Orange is the new black dizisinin alınan oylar sonucunda IMDB puanı 8.1 olarak belirlenmiştir.