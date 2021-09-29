Opr. Dr. Banu Küçükpolat kimdir? Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat dansıyla gündeme geldi

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Op. Dr. Banu Küçükpolat, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu tamamlamasının ardından ortaokul ve liseyi Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde bitirdi.

Dr. Küçükpolat, 1998 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne başladı ve 2004 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. Ardından ihtisası eğitimine 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünde başladı ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde‘nde Aile hekimi asistanı olarak göreve başladı.

Dr. Küçükpolat, 2006 ile 2007 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile hekimi asistanı olarak görevini sürdürdü, 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı.2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yaptı.