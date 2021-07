Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 yarışmacıları ve formatı

Kanal D’nin, sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı yaz ekranına damga vuracak olan yeni yarışma programı Operasyon 41 yeni bölümleriyle devam ediyor. Kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki timin mücadele edeceği program 04 Temmuz Pazar günü ekran macerasına başlamıştı.

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı tim mücadele ediyor.

Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41’de yer alıyor.

Operasyon 41 nerede çekiliyor?

Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi. Kandıra, Kocaeli'nin ilçesidir ve Kocaeli Yarımadası'nın kuzeyinde yer alır. Osmanlı yönetiminden bu yana bir belediyeye sahiptir.

