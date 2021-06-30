Operasyon 41 nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte, Operasyon 41 yarışmacıları ve fragmanı

Survivor’a rakip gösterilen macera dolu yarışma programı ‘Operasyon 41’in yayın tarihi belli oldu. Tanıtımlarıyla ve fragmanıyla merak uyandıran yarışmanın takipçileri, Operasyon ne zaman başlayacağını sorgularken, bir yandan da nerede çekildiğini ve yarışmacılarını merak ediyorlar. Eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı program, 4 Temmuz Pazar günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki Operasyon 41 nerede çekiliyor? İşte Operasyon 41 yarışmacıları ve fragmanı

OPERASYON 41 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kocaeli'li yapım şirketi Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri ilimizin usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi.

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de “Operasyon 41”de mücadele edecek.

OPERASYON 41 FRAGMANI

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