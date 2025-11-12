Onur Ünlü: İnternetten dua satıyordum

Haberin Devamı

İzmitli yönetmen Onur Ünlü, ‘Kocaeli Büyütenler’ adlı YouTube programına konuk oldu. Bir dönem ‘Hayatımı Satıyorum’ adlı bir internet sitesi açarak sahibi olduğu sıra dışı eşyaları satan Ünlü, o siteyle ilgili konuştu: “Bir sürü şey sattım. Dua satıyordum mesela; iş bulma duası, sevgili yapma duası gibi. Bana ‘Şu konuda dua eder misin?’ diye yazıyorlardı, ben de dua ediyordum. Sonra da e-mail gidiyordu o kişilere; ‘Duanız edilip ilgili yere gönderilmiştir, umarız kabul edilir’ diye. Çok kazanmadım ama satıyordum yani. ‘Takibe takip’ de satıyordum Instagram’dan. 25-30 kişiyi takipteydim, 25’ini parayla takip ediyordum. Bu site işi bayağı ciddiydi. İnek sattım bir ara. Tarla satıyordum. Çok manasız şeyler sattım. Sloganımız şuydu; ‘İhtiyacınız olmayan ne varsa’.”

Haberin Devamı

TEKRAR AÇACAĞIM

Onur Ünlü, bir süre önce kapattığı siteyi tekrar açacağını söyledi: “Bayağı uğraştım o işle. Sonra saldım, canım sıkıldı. Satacağımı sattım. Ama açacağım tekrar. Daire gibi büyük şeylere girmiyorum, satacağım şeyin bana bir yerden temas etmesi lazım. Mesela köye dönüş seti satıyordum. Saban almıştım, küçük bir tarla almıştım Kütahya’dan, bir de inek almıştım; üçünü paket olarak satıyordum. Sonra Kurban Bayramı yaklaştı, dediler ki; ‘Bu ineği keserler burada, ne yapalım?’ Benimken kesilmesin diye geri sattım adamlara ineği. Üzüldüm, çünkü ineğin videolarını çekip gönderiyorlardı, siteden her gün yayınlıyordum.”

İyi çekmeyi beceremediğim filmler var

Kariyerine dair pişmanlıkları olmadığını söyleyen Onur Ünlü, “Keşke yapmasaydım dediğim bir iş olmadı. Yaptığım şeylerden pişman değilim. O sırada gerektiği için yapmışımdır” dedi. Ünlü yönetmen bir de itirafta bulundu: “Başarısız olduğum, yeterince iyi çekemediğim, çekmeyi beceremediğim filmler var. Onlar için de ‘keşke’ demiyorum. Yani yapmak zorundaydım, iyi ki yapmışım. Bu beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Hep söylüyorum; öldüğümde ben ölmüş olacağım. Ben öldükten sonra eserleri ne yapayım? Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar gelmiş geçmiş en iyi romancı. Şimdi ne faydası var ki ona eserlerinin? Ölüm sonrasıyla ilgili bir kariyer planlamak doğru değil.”

Haberin Devamı

Leyla ile Mecnun’u yayınlamak istemediler

Onur Ünlü’ye programda yönetmenliğini yaptığı, bir döneme damga vuran ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinin elde ettiği başarının sırrı da soruldu. Ünlü şu yanıtı verdi: “Gelişine vurmak abi. Biz neye gülüyorsak onu yaptık. Kanal baskı yapmadı. Şöyle bir süre baktılar ‘Bunlar ne yapıyor’ diye. Anlayamadılar başta. Hatta yayınlamak bile istemediler. Bana kanaldan dediler ki; ‘Bu karakter niye diğerinin yanına gitmiyor da uzaktan bağırıyor?’ falan. Biz ısrar ettik, sonra 5’inci, 6’ncı bölümde teşekkür telefonları gelmeye başlamış. Dediler ki; ‘80’lerden beri ilk kez TRT’yi arayıp teşekkür ediyorlar’. Sonra bizi saldılar bir süre, biz de suistimal etmedik o alanımızı.”