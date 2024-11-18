Onur Saylak: Vahşet sürerken ödülü dert etmeyin

Haberin Devamı

Kapanış konuşmasını, festivalin jüri başkanı Onur Saylak yaptı.

Oyuncu, konuşmasıyla salondan alkış aldı:

“Ödül aldım ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerek. Yanı başımızda, Gazze’de Filistin halkına uygulanan vahşet ortadayken, kendi coğrafyamızda çocuklarımızı, kadınlarımızı ve bebeklerimizi koruyamaz haldeyken, çok da dert etmeyelim bu ödülleri. Küçücük bütçelerle bir fikri yıllarca süren emek, çaba, hırs ve tutkuyla perdeye taşıyabildiğiniz için zaten bütün ödüllerin sahibi sizlersiniz.”