Onur Şan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yer alan Onur Şan'ın hayatı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Onur Şan dikkatleri üzerine topladı. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Ali Sürmeli'nin başrollerini paylaştığı dizide Onur Şan sosyal medyanın da gündemine geldi. "Akasya Durağı" adlı dizi ile oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Onur Şan sinema filminde de yer aldı.

ONUR ŞAN KİMDİR?

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.

Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.

Oyunculuk kariyerine de adım atan Onur Şan, 2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizideki Seyit karakteriyle başarılı bir performans gösterdi.

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.

2012 yılında "Mevsim Çiçek Açtı" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.

Türkücü Onur Şan bir dönem Seda Sayan ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan çift 2010 yılında boşandı.

Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz’le nikah masasına oturdu.