Onur Şan kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Onur Şan'ın hayatı ile ilgili bilgiler

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.

Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.

Oyunculuk kariyerine de adım atan Onur Şan, 2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizideki Seyit karakteriyle başarılı bir performans gösterdi.

2012 yılında "Mevsim Çiçek Açtı" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.

Türkücü Onur Şan bir dönem Seda Sayan ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan çift 2010 yılında boşandı.

Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz’le nikah masasına oturdu.

Onur Şan'ın Eşiyle Tanışma Hikayesi

Eşim Büşra Aköz ile evlenmeden bir yıl önce tanıştık. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde konser verdim; orada gördüm hanımefendiyi, sonra büyükler, aileler devreye girdi ve kısmetmiş oldu, çok şükür. Beni kabul ettiler, bana inandılar.

Geçmişe dair konuşmam yanlış olur. Benim derdim kendimle. Pişman olduğum o kadar çok şey var ki. Önemli olan bunlardan ders almak.



Evliliğimle ilgili güzel yorumlar aldım. Herkes tebrik etti. Bana nazar duaları yollayıp 'Çok yakışmışsınız' diyorlar. Herkesten Allah razı olsun.