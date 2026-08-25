Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

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Kendisi de arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte aynÄ± restoranda oturan genÃ§ adam bir anda ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.
YanÄ±na gelen o genÃ§ kadÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Ben sizi tanÄ±mÄ±yorum. Kim o beni benzettiÄŸiniz kiÅŸi?" diye sordu.
GenÃ§ kadÄ±n gayet aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle "Sonsuza kadar birlikte olabileceÄŸim insan sizmiÅŸsiniz gibi geliyor bana" dedi.
O restoranda tanÄ±ÅŸan iki genÃ§ 2022 yÄ±lÄ±nda evlendi. Åžimdi birlikte oÄŸullarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.Â
Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda yÄ±ldÄ±z olan ama sonra sorunlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Lohan ile Kuvevtli yatÄ±rÄ±mcÄ± Bader Shammas, iÅŸte bÃ¶yle Dubai'de kendi arkadaÅŸlarÄ±yla gittikleri bir restoranda tanÄ±ÅŸtÄ±lar.Â
Bir zamanlar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ skandallarla dolu hayat yÃ¼zÃ¼nden 30 yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸi bile ÅŸÃ¼pheli olan Lindsay Lohan ile Bader Shammas, evlendikten bir yÄ±l sonra 2023'teÂ oÄŸullarÄ± Luai'yi kucaklarÄ±na aldÄ±.
ArtÄ±k eski hayatÄ±ndan Ã§ok farklÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸayan 40 yaÅŸÄ±ndaki Lohan, kendine Dubai'de kelimenin tam anlamÄ±yla yeniden doÄŸdu.
LÃœKS YATLA MAVÄ° YOLCULUK
Lindsay Lohan ile Bader Shammas, oÄŸullarÄ± Luai ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± aile tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi geÃ§tiÄŸimiz hafta. Bunun iÃ§in Fransa'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi St. Tropez'yi seÃ§tiler.
Lohan'Ä±n, kocasÄ± Bader Shammas ve oÄŸlu Luai ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde bir grup arkadaÅŸlarÄ± da eÅŸlik etti.
Lindsay Lohan, cep telefonuyla Ã§ektiÄŸi bazÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±.
Ã‡ALKANTILI HAYATI BÄ°TTÄ°, AÄ°LE KURUP DURULDU
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Dubai'de kendine yeni bir hayat kurup Bader Shammas ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce Lindsay Lohan Ã¶yle Ã§alkantÄ±lÄ± bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu ki hayranlarÄ± onun Ã¶mrÃ¼nÃ¼n fazla uzun olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.
Ancak bu aÅŸk sayesinde onun iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸti.
Shammas ile bir aile kurup bir erkek evlat annesi oldu.
'BU ADAM BENÄ°M KOCAM OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N NE KADAR ÅžANSLIYIM'
Lohan, Bader Shammas ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemde kendini ne kadar mutlu hissettiÄŸini de kelimelere dÃ¶ktÃ¼.
YÄ±ldÄ±z, Shammas ile evlendiÄŸi 2022 yÄ±lÄ±nda Good Morning America programÄ±na konuk olduÄŸunda "Ben Ã§ok ÅŸanslÄ± bir kÄ±zÄ±m o da Ã§ok ÅŸanslÄ± bir adam" diye konuÅŸmuÅŸtu.
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