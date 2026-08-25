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Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Lindsay Lohan#Bader Shammas#Hollywood
Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 25, 2026 08:37

GenÃ§ kadÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte oturduÄŸu masadan kalktÄ± ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, esmer adamÄ±n masasÄ±na gitti. Ona usulca "TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m birine benziyorsunuz" dedi.

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Kendisi de arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte aynÄ± restoranda oturan genÃ§ adam bir anda ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

YanÄ±na gelen o genÃ§ kadÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Ben sizi tanÄ±mÄ±yorum. Kim o beni benzettiÄŸiniz kiÅŸi?" diye sordu.

GenÃ§ kadÄ±n gayet aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle "Sonsuza kadar birlikte olabileceÄŸim insan sizmiÅŸsiniz gibi geliyor bana" dedi.

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
O gece iki genÃ§ oturup saatlerce sohbet ettiler. Takvimler 2014 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

O restoranda tanÄ±ÅŸan iki genÃ§ 2022 yÄ±lÄ±nda evlendi. Åžimdi birlikte oÄŸullarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.Â

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

ÃœLKESÄ°NDEN UZAKLARDA BULDUÄžU AÅžK HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Bu, benzerine masallarda rastlanacak olayÄ±n kahramanlarÄ± Lindsay Lohan ile kocasÄ± Bader Shammas.

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Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda yÄ±ldÄ±z olan ama sonra sorunlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Lohan ile Kuvevtli yatÄ±rÄ±mcÄ± Bader Shammas, iÅŸte bÃ¶yle Dubai'de kendi arkadaÅŸlarÄ±yla gittikleri bir restoranda tanÄ±ÅŸtÄ±lar.Â

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
Sonra gerisi geldi.

Bir zamanlar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ skandallarla dolu hayat yÃ¼zÃ¼nden 30 yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸi bile ÅŸÃ¼pheli olan Lindsay Lohan ile Bader Shammas, evlendikten bir yÄ±l sonra 2023'teÂ  oÄŸullarÄ± Luai'yi kucaklarÄ±na aldÄ±.

ArtÄ±k eski hayatÄ±ndan Ã§ok farklÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸayan 40 yaÅŸÄ±ndaki Lohan, kendine Dubai'de kelimenin tam anlamÄ±yla yeniden doÄŸdu.

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

Ä°ÅŸleri gereÄŸi yine ABD'ye gidiyorlar ailece ama Lohan, kocasÄ± Bader Shammas sayesinde gayet sakin, akÄ±llÄ± uslu bir hayat yaÅŸÄ±yor. Ãœstelik sÄ±rrÄ±nÄ± herkesin merak ettiÄŸi bir ÅŸekilde giderek de genÃ§leÅŸip gÃ¼zelleÅŸiyor.

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Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

LÃœKS YATLA MAVÄ° YOLCULUK
Lindsay Lohan ile Bader Shammas, oÄŸullarÄ± Luai ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± aile tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi geÃ§tiÄŸimiz hafta. Bunun iÃ§in Fransa'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi St. Tropez'yi seÃ§tiler.

Lohan'Ä±n, kocasÄ± Bader Shammas ve oÄŸlu Luai ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde bir grup arkadaÅŸlarÄ± da eÅŸlik etti.

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
YÄ±ldÄ±z, yat gezisi iÃ§in siyah bir mayo tercih etti. Ãœzerine aynÄ± renk mini etek giyen Lohan, gÃ¼neÅŸten korunmak iÃ§in geniÅŸ kenarlÄ± bir ÅŸapka taktÄ±. GÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini de ihmal etmedi.

Lindsay Lohan, cep telefonuyla Ã§ektiÄŸi bazÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±.

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
Lohan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aile tatilinde Ã§ekilen mutluluk pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
YÄ±ldÄ±zÄ±n takipÃ§ileri, onun bu evlilik ve annelik sayesinde nasÄ±l da gÃ¼zelleÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyin Lindsay Lohan'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

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Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

Ã‡ALKANTILI HAYATI BÄ°TTÄ°, AÄ°LE KURUP DURULDU
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Dubai'de kendine yeni bir hayat kurup Bader Shammas ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce Lindsay Lohan Ã¶yle Ã§alkantÄ±lÄ± bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu ki hayranlarÄ± onun Ã¶mrÃ¼nÃ¼n fazla uzun olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Ancak bu aÅŸk sayesinde onun iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸti.

Shammas ile bir aile kurup bir erkek evlat annesi oldu.

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Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor

'BU ADAM BENÄ°M KOCAM OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N NE KADAR ÅžANSLIYIM'
Lohan, Bader Shammas ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemde kendini ne kadar mutlu hissettiÄŸini de kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

YÄ±ldÄ±z, Shammas ile evlendiÄŸi 2022 yÄ±lÄ±nda Good Morning America programÄ±na konuk olduÄŸunda "Ben Ã§ok ÅŸanslÄ± bir kÄ±zÄ±m o da Ã§ok ÅŸanslÄ± bir adam" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Onunla tanÄ±ÅŸmasa belki Ã§oktan kaybolup gitmiÅŸti... Uzaklarda bulduÄŸu kocasÄ± ona hayatÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor
Lohan, evlendiÄŸini duyurduÄŸu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da kocasÄ±na olan sevgisini "Bu adamÄ±n benim kocam olduÄŸuna inanamÄ±yorum. Her kadÄ±n her gÃ¼n bÃ¶yle hissetmeli" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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#Lindsay Lohan#Bader Shammas#Hollywood

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