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Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler!

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#Michelle Pfeiffer#David E Kelley#Hollywood
Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:19

Aşkların ve evliliklerin genellikle kısa süreli olduğu, her şeyin saman alevi gibi yanıp sönerek yaşandığı o pırıltılı dünyanın apayrı bir yerinde duruyorlar. Ünlü çift bir yastıkta 33 yılı devirerek herkesi kıskandırıyor…

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Tıpkı filmlere konu olan büyük aşk hikâyelerindeki gibi onların öyküsü de yıllarca anlatılacak bir şekilde başladı.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen yıldız oyuncu ve yıllardır en önemli televizyon projelerinin ardında olan ünlü yapımcı onları bir araya getirmek isteyen çöpçatanlar sayesinde tanıştılar.

Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

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Ve bu pek de gönüllü başlamayan çöpçatanlık hikâyesi sayesinde 33 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar…

Hatta Michelle Pfeiffer’ın anlattığına göre eşi David E. Kelley ile ilk buluşmasına gitmekten neredeyse vazgeçmek üzereydi. Kapıdan çıkmaya ve o akşamki randevusuna gitmeye son anda karar vermesi hayatını değiştirecekti ama kendisi bunu henüz bilmiyordu…

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Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

68 yaşındaki ünlü oyuncu, onu ve David E. Kelley’yi tanıştırmak için bir randevu ayarlamıştı ama Michelle Pfeiffer böyle “kör randevulara” gitmeye hiç gönüllü değildi.

Sonunda gitmeye karar verdiğinde ise yanına kız kardeşini almıştı. Buluşacağı ama hiç tanımadığı bu adamı onunla tanıştırmak ve ikisinin arasını yapmak ona daha mantıklı gelmişti.

Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

İşte bu buluşma, Ocak 1993'te Santa Monica'daki ünlü bir restoranda ancak bu akşama bakılsa Michelle Pfeiffer ve David E. Kelley’nin bir gün evlenebileceği kimsenin aklına gelmezdi.

Michelle Pfeiffer, randevu boyunca ikisinin de az konuştuğunu, ileride evleneceği David E. Kelley’nin de çekingen bir adam olduğunu ve utangaç davrandığını anlatıyor…

Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

"Ben gittim ve David içe de dönük biri çıktı. Ben de sosyal olarak biraz utangacım, bu yüzden fazla konuşmadık” diyen ünlü oyuncu ve gelecekteki eşi yine de zaman içinde birbirlerine bağlandılar ve ilişkileri giderek daha ciddi bir hal aldı.

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Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

1981'den 1988'e kadar Peter Horton ile evli kalan Michelle Pfeiffer, kocasıyla tanıştığında zaten ailesini kurma sürecindeydi. Üç kez Oscar adayı olan oyuncu, Kelley ile tanışmadan önce özel evlat edinme işlemlerine başlamıştı ve Mart 1993'te kızı Claudia Rose'u evlat edindi.

Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

Michelle Pfeiffer ve David E. Kelley ocak ayında tanışıp başta çekinik davransalar da birbirlerine çok çocuk aşık oldular ve Kasın 2023’te evlendiler.

Evlenmelerinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre sonra geçtikten sonra da oğulları John Henry dünyaya geldi.

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Onunla randevusuna gitmek istemedi… ‘Belki kız kardeşimle sevgili olurlar’ demişti… Şimdi 33 yıllık evliler

Çift Hollywood'un en uzun soluklu evliliklerinden birini sürdürürken Michelle Pfeiffer, evliliğine ve kocasına duyduğu derin saygıyı “Gerçekten çok şanslıydım. Onu asla hafife almıyorum. Kocamdan daha dürüst bir insanla hiç karşılaşmadım. Buna saygı duyuyorum. Ayrıca mizah anlayışı ve zekası da var, çok da sevimli, tüm bunlar... Ama eşinize saygı duymazsanız, ondan bıkarsınız.” diye anlatıyor.

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#Michelle Pfeiffer#David E Kelley#Hollywood

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