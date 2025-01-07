Ã–nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p yÃ¼zÃ¼k verince aÄŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Daha gelinlik giyemedi, beyaz elbiseyle yetindi

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GÃ¼zel bir kumsalda, kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l yapraklarÄ± arasÄ±nda Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ken sevgilisi ona evlenme teklif etmiÅŸti. Hem de bÃ¼tÃ¼n ailesinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde...

Bu niÅŸan 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. HenÃ¼z aileden dÃ¼ÄŸÃ¼n haberi gelmedi ama belli ki mutluluklarÄ± daim olmuÅŸ. Gelin adayÄ±nÄ±n annesinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m da bunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ aile bir zamanlar Ä°ran'Ä±n ÅŸahÄ± olan Muhammed RÄ±za Pehlevi ailesi.

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Her ne kadar kendisi artÄ±k hayatta olmasa da karÄ±sÄ± Farah Diba ve hayatta kalan iki Ã§ocuÄŸu yaÅŸamlarÄ±nÄ± ABD'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Hatta aslÄ±nda her ÅŸey yolunda gitseydi Ã¼lkesinin tahtÄ±na oturacak olan RÄ±za Pehlevi ile karÄ±sÄ± Yasmine bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man'Ä±n Bradley Sherman ile niÅŸanlanmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸuna da tanÄ±k oldu.

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Aradan geÃ§en bunca zaman iÃ§inde genÃ§ler henÃ¼z evlenmedi. Ama niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yorlar. Bunu da gelin Ä°man'Ä±n annesi Yasmine, Instagram'da takipÃ§ilerinin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± bir dizi aile pozuyla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

O paylaÅŸÄ±mlarda Bradley Sherman ile niÅŸanlÄ± olan Ä°man'Ä±n beyaz elbise giymesi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Gelin isterseniz iki gencin o mutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Bir buÃ§uk yÄ±l Ã¶nce niÅŸanlanan Ä°man ve Bradley'den henÃ¼z dÃ¼ÄŸÃ¼n haberi gelmedi.

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TORUN MÃœRÃœVVETÄ°YLE YÃœZÃœ GÃœLDÃœ

Bu sene gelinliÄŸini giyip Bradley Sherman ile evlenmesi beklenen Ä°man'Ä±n babaannesi Farah Diba, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran bir imparatoriÃ§eydi.. Peri masalÄ± gibi baÅŸlayan evliliÄŸi de kelimenin tam anlamÄ±yla bir kabus gibi bitmiÅŸti.

ArtÄ±k hayatÄ±nÄ± ABD ve Fransa'da sÃ¼rdÃ¼ren Farah Diba, bu sÃ¼reÃ§te kocasÄ±nÄ± ve iki evladÄ±nÄ± topraÄŸa verdi. Åžimdi onu hayatta tutan en Ã¶nemli ÅŸey ailesi... Ã–zellikle de bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za'nÄ±n karÄ±sÄ± Yasmine ve kÄ±zlarÄ±.

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Ä°ÅŸte Farah Diba da acÄ±lÄ± hayatÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nlerinden birini torunu Ä°man'Ä±n niÅŸanÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â

TORUNUNUN MÃœRÃœVVETÄ°NÄ° GÃ–RDÃœ

Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi, karÄ±sÄ± Farah Pehlevi ve Ã§ocuklarÄ±. Aile, artÄ±k ABD ve Fransa'da yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Eski hÃ¼kÃ¼mdar eÅŸi geÃ§en zaman iÃ§inde gelin, damat ve Ã§ok sayÄ±da torun sahibi de oldu.Â

Ailece Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±k imparatoriÃ§e unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayan Farah Pehlevi, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda en mutlu gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±.



Åžu anda 85 yaÅŸÄ±nda olan Farah Pehlevi'nin. bir zamanlar veliaht prens olan 64 yaÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Iman bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu AmerikalÄ± Bradley Sherman ile niÅŸanlandÄ±.Â

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BabasÄ± eski bir veliaht prens olduÄŸu iÃ§in kendisi de sembolik olarak "prenses" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 30 yaÅŸÄ±ndaki Iman ile Sherman'Ä±n kumsaldaki romantik niÅŸan anlarÄ± da ailenin sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Farah Pehlevi'nin oÄŸlu Veliaht Prens RÄ±za ile gelini Yasmine'nin Instagram sayfalarÄ±nda yer verdiÄŸi fotoÄŸraflarda iki gencin mutluluÄŸu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor.PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflara gÃ¶re Bradley Sherman, evlilik teklifi ve niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vermeden Ã¶nce kumsalda kÃ¼Ã§Ã¼k bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.KumlarÄ±n Ã¼zerini gÃ¼l yapraklarÄ±yla donatan Sherman, sonra da sevgilisi Iman'Ä±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona evlenme teklif etti ve deÄŸerli bir taÅŸla sÃ¼slÃ¼ bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ verdi. GenÃ§ kÄ±zÄ±n ise o anlarda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.ÂGelin adayÄ± Iman'Ä±n annesi Yasmine ve babasÄ± RÄ±za, Instagram sayfalarÄ±nda o mutlu anlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alan fotoÄŸraflarÄ± " Bizim tatlÄ± Iman'Ä±mÄ±z bu hafta sonu niÅŸanlandÄ±. O ve Bradley Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r flÃ¶rt ediyorladÄ±. OnlarÄ±n iliÅŸkisinin geliÅŸip "Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±na" hepimiz tanÄ±klÄ±k ettik. Bundan bÃ¶yle yaÅŸamlarÄ±nÄ± birbirlerine adamaya sÃ¶z verdikleri iÃ§in Ã§ok mutluyuz" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

Ã‡iftin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± geldi. Ä°ran'Ä±n eski imparatoriÃ§esi Farah Pehlevi de torununun mutluluÄŸuna "MÃ¼kemmel" mesajÄ±yla ortak oldu.Iman'Ä±n ablasÄ± Nur da kendi Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±.YakÄ±nda evlenmeye hazÄ±rlanan Iman Pehlevi ve Bradley Sherman, finans sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡ift, 2017 yÄ±lÄ±nda ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonradan dostluklarÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ÅŸimdi de hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± birlikte geÃ§irmeye karar verdiler.Â

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Iman, mutluluÄŸunu ablasÄ± Nur, kardeÅŸi Farah (solda) ve annesi Yasmine ile paylaÅŸtÄ±.

Pehlevi ailesi,Â o gÃ¼n kelimenin tam anlamÄ±yla mutluluktan uÃ§uyordu.





Iman'Ä±n niÅŸan tÃ¶reninin bu kadar ilgi gÃ¶rmesinin nedeni ailesinin geÃ§miÅŸi. HiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dedesi Muhammed RÄ±za Pehlevi ile babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi.O sÄ±rada evlilik Ã¶ncesi adÄ±yla Farah Diba, henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±zdÄ±. Åžah Muhammed RÄ±za ise 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± olarak tarihe geÃ§en RÄ±za Pehlevi, Farah'dan Ã¶nce iki evlilik daha yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°ran ÅžahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi ilk evliliÄŸini MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat eÅŸi tahta varis olacak erkek Ã§ocuk yerine bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu doÄŸurduÄŸu iÃ§in ondan boÅŸandÄ±, karÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdi.Â Â

Ä°kinci evliliÄŸini de sonradan "mahzun prenses" olarak anÄ±lan SÃ¼reyya Ä°sfendiyari ile yaptÄ±. Fakat SÃ¼reyya tahta bir varis veremediÄŸi yani Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiremediÄŸi iÃ§in ondan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼zelliÄŸi dillere destan olan SÃ¼reyya da hayatÄ±nÄ± Ã¼lkesinin dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â



RÄ±za Pehlevi bunun ardÄ±ndan kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Farah Diba ile evlendi. Son derece gÃ¶rkemli bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n, dÃ¼nya medyasÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ã–zellikle Farah Pehlevi'nin gelinliÄŸi, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n birÃ§ok sosyete dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne esin kaynaÄŸÄ± oldu.

Son Ä°ran ÅžahÄ± RÄ±za Pehlevi'nin ilk karÄ±sÄ± MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ve ikinci karÄ±sÄ± SÃ¼reyya.Â

Åžah RÄ±za Pehlevi ile eÅŸi Farah'Ä±n; RÄ±za, Farahnaz, Ali ve Leyla adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu oldu. HÃ¼kÃ¼mdarlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda Farah, Ã¼lkesinde kÃ¼ltÃ¼r ve sanatÄ±n yÃ¼kselmesi iÃ§in Ã§aba harcadÄ±. Ä°ran'Ä±n batÄ± dÃ¼nyasÄ±na aÃ§Ä±lmasÄ±na destek verdi.

AynÄ± zamanda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan bir moda ikonuna da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden baÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin eÅŸi Jackie'ye benzetildiÄŸini ve Orta DoÄŸu'nun Jackie Kennedys'si olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.



Fakat Åžah RÄ±za Pehlevi ve Farah, Ä°ran'da yaÅŸanan siyasi deÄŸiÅŸim sonucunda 1979 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkelerini terk etmek zorunda kaldÄ±lar: TÃ¼m aile 43 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rgÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Farah Pehlevi ise hayatÄ±nÄ± ABD ve Fransa'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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