Ã–nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p yÃ¼zÃ¼k verince aÄŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Daha gelinlik giyemedi, beyaz elbiseyle yetindi

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GÃ¼zel bir kumsalda, kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l yapraklarÄ± arasÄ±nda Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ken sevgilisi ona evlenme teklif etmiÅŸti. Hem de bÃ¼tÃ¼n ailesinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde...
Bu niÅŸan 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. HenÃ¼z aileden dÃ¼ÄŸÃ¼n haberi gelmedi ama belli ki mutluluklarÄ± daim olmuÅŸ. Gelin adayÄ±nÄ±n annesinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m da bunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ aile bir zamanlar Ä°ran'Ä±n ÅŸahÄ± olan Muhammed RÄ±za Pehlevi ailesi.
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Her ne kadar kendisi artÄ±k hayatta olmasa da karÄ±sÄ± Farah Diba ve hayatta kalan iki Ã§ocuÄŸu yaÅŸamlarÄ±nÄ± ABD'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Hatta aslÄ±nda her ÅŸey yolunda gitseydi Ã¼lkesinin tahtÄ±na oturacak olan RÄ±za Pehlevi ile karÄ±sÄ± Yasmine bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man'Ä±n Bradley Sherman ile niÅŸanlanmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸuna da tanÄ±k oldu.
Aradan geÃ§en bunca zaman iÃ§inde genÃ§ler henÃ¼z evlenmedi. Ama niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yorlar. Bunu da gelin Ä°man'Ä±n annesi Yasmine, Instagram'da takipÃ§ilerinin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± bir dizi aile pozuyla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
O paylaÅŸÄ±mlarda Bradley Sherman ile niÅŸanlÄ± olan Ä°man'Ä±n beyaz elbise giymesi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
Gelin isterseniz iki gencin o mutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de bir hatÄ±rlayalÄ±m.
Bir buÃ§uk yÄ±l Ã¶nce niÅŸanlanan Ä°man ve Bradley'den henÃ¼z dÃ¼ÄŸÃ¼n haberi gelmedi.
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TORUN MÃœRÃœVVETÄ°YLE YÃœZÃœ GÃœLDÃœ
Bu sene gelinliÄŸini giyip Bradley Sherman ile evlenmesi beklenen Ä°man'Ä±n babaannesi Farah Diba, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran bir imparatoriÃ§eydi.. Peri masalÄ± gibi baÅŸlayan evliliÄŸi de kelimenin tam anlamÄ±yla bir kabus gibi bitmiÅŸti.
ArtÄ±k hayatÄ±nÄ± ABD ve Fransa'da sÃ¼rdÃ¼ren Farah Diba, bu sÃ¼reÃ§te kocasÄ±nÄ± ve iki evladÄ±nÄ± topraÄŸa verdi. Åžimdi onu hayatta tutan en Ã¶nemli ÅŸey ailesi... Ã–zellikle de bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za'nÄ±n karÄ±sÄ± Yasmine ve kÄ±zlarÄ±.
Ä°ÅŸte Farah Diba da acÄ±lÄ± hayatÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nlerinden birini torunu Ä°man'Ä±n niÅŸanÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â
TORUNUNUN MÃœRÃœVVETÄ°NÄ° GÃ–RDÃœ
Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi, karÄ±sÄ± Farah Pehlevi ve Ã§ocuklarÄ±. Aile, artÄ±k ABD ve Fransa'da yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Eski hÃ¼kÃ¼mdar eÅŸi geÃ§en zaman iÃ§inde gelin, damat ve Ã§ok sayÄ±da torun sahibi de oldu.Â
Ailece Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±k imparatoriÃ§e unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayan Farah Pehlevi, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda en mutlu gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±.
Åžu anda 85 yaÅŸÄ±nda olan Farah Pehlevi'nin. bir zamanlar veliaht prens olan 64 yaÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Iman bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu AmerikalÄ± Bradley Sherman ile niÅŸanlandÄ±.Â
BabasÄ± eski bir veliaht prens olduÄŸu iÃ§in kendisi de sembolik olarak "prenses" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 30 yaÅŸÄ±ndaki Iman ile Sherman'Ä±n kumsaldaki romantik niÅŸan anlarÄ± da ailenin sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Iman, mutluluÄŸunu ablasÄ± Nur, kardeÅŸi Farah (solda) ve annesi Yasmine ile paylaÅŸtÄ±.
Pehlevi ailesi,Â o gÃ¼n kelimenin tam anlamÄ±yla mutluluktan uÃ§uyordu.
Ä°ran ÅžahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi ilk evliliÄŸini MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat eÅŸi tahta varis olacak erkek Ã§ocuk yerine bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu doÄŸurduÄŸu iÃ§in ondan boÅŸandÄ±, karÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdi.Â Â
Ä°kinci evliliÄŸini de sonradan "mahzun prenses" olarak anÄ±lan SÃ¼reyya Ä°sfendiyari ile yaptÄ±. Fakat SÃ¼reyya tahta bir varis veremediÄŸi yani Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiremediÄŸi iÃ§in ondan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼zelliÄŸi dillere destan olan SÃ¼reyya da hayatÄ±nÄ± Ã¼lkesinin dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â
RÄ±za Pehlevi bunun ardÄ±ndan kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Farah Diba ile evlendi. Son derece gÃ¶rkemli bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n, dÃ¼nya medyasÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ã–zellikle Farah Pehlevi'nin gelinliÄŸi, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n birÃ§ok sosyete dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne esin kaynaÄŸÄ± oldu.
Son Ä°ran ÅžahÄ± RÄ±za Pehlevi'nin ilk karÄ±sÄ± MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ve ikinci karÄ±sÄ± SÃ¼reyya.Â
AynÄ± zamanda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan bir moda ikonuna da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden baÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin eÅŸi Jackie'ye benzetildiÄŸini ve Orta DoÄŸu'nun Jackie Kennedys'si olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.
Fakat Åžah RÄ±za Pehlevi ve Farah, Ä°ran'da yaÅŸanan siyasi deÄŸiÅŸim sonucunda 1979 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkelerini terk etmek zorunda kaldÄ±lar: TÃ¼m aile 43 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rgÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Farah Pehlevi ise hayatÄ±nÄ± ABD ve Fransa'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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