Onun uğruna ülkesini bile terk etmişti… Artık tek dünyası oğlu: İyi ki seni bu kadar geç doğurmuşum!

Bu durum ünlüler dünyasında da giderek daha sık karşımıza çıkıyor. Oyunculuk kariyerlerini uzun süre bekar ve çocuksuz geçiren kadınlar hayatlarının biraz daha geç dönemlerinde anne olmayı tercih ediyor.

İşte bu yıldızlardan biri de unutulmaz Umutsuz Ev Kadınları dizisinin oyuncularından Eva Longoria.

GEÇ ANNE OLDU AMA PİŞMAN DEĞİL

İlk kez annelik sevincini tattığında 43 yaşında olan Eva Longoria bu kararı neden geç verdiğini ve geç anne olmanın ona ne hissettirdiğini anlattı.

The Times gazetesine röportaj veren 50 yaşındaki yıldız isim "Kırklı yaşlarda anne olduğunuzda çok daha fazla bilgeliğe ve sabra sahip oluyorsunuz" dedi ve verdiği bu karardan çok memnun olduğunu söyledi.

"Uzun zamandır her şey benimle ilgiliydi. Kırk yılım yeterli bir zamandı, bu yüzden çocuğumu hayatımın ilerleyen dönemlerinde doğurduğum için gerçekten şanslıydım çünkü seyahat etmiştim ve kariyerim için yapmam gereken her şeyi yapmıştım." diyen Eva Longoria bu sayede her şeyini rahatlıkça oğluna adayabildiğini söyledi.

"KALBİM GENÇ, KEŞKE BEDENİM DE ÖYLE KALSA"

Longoria hayatının en rahat dönemlerinden birini yaşadığını "Artık yaptığım her şey pastanın üzerindeki krema gibi ve bunu oğlumla da yapabiliyorum" sözleriyle anlattı.

Yıldız oyuncu "50 yaşındaki zihnimle 20 yaşındaki vücudumu bir arada tutabilsem daha iyi olurdu" diye şaka yaparken "Hepimiz yaşlanıyoruz. Sadece iyi yaşlanmak istiyorum. Hareket edebilmek, yürüyebilmek, merdiven inip çıkabilmek istiyorum. Hâlâ oğlumu kucağımda taşıyorum ve o 7 yaşında” dedi.

KOCASINDAN YANA DA ÇOK ŞANSLI

Eva Longoria anneliğin rolleri söz konusu olduğunda daha seçici olmasını sağladığını da söyledi ve "Ailem benim önceliğim. Bir şeye evet diyorsam ve bu onların zamanını çalıyorsa, gerçekten keyif alacağım bir şey ve gerçekten birlikte çalışmak istediğim insanlar olmalı” diyerek rol alacağı projeleri buna göre seçtiğini itiraf etti.

10 yıllık eşi Jose Baston’un kendisine her konuda çok yardımcı olduğunu da ekleyen Eva Longoria "Yoğun bir hayatım var ve kariyerim benim için çok önemli, ama bu konuda kendime uygun birini bulduğum için çok şanslıyım. Kocam hayallerimi, hedeflerimi ve yapmak istediklerimi tamamen destekliyor” diyerek ne kadar şanslı olduğunun altını çizdi.

ONUN UĞRUNA BİR BAŞKA ÜLKEYE TAŞINDILAR

Ünlü çift 2016’da evlendi ve oğulları Santiago’yu 2018’de kucaklarına aldı.

Eva Longoria ve eşi Jose Baston geçen sene onu daha rahat ve daha güvenli koşullarda yetiştirmek için ABD’den İspanya’ya taşınmıştı. Eva Longoria oğlu uğruna kariyerinin merkezi olan Los Angeles’tan vazgeçti ve işleri oldukça ABD’ye gidip geliyor.