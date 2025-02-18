Ailesinin skandallarÄ±nÄ± unutturmuÅŸtu: Sonunda heykelini yaptÄ±lar!

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Ama diÄŸer yandan bu tÃ¼r ailelerin sÄ±kÄ± takipÃ§ileri de var. Ãœstelik sadece bu taÃ§lÄ± ailelerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkelerde deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda.

KuÅŸaklar deÄŸiÅŸiyor, isimler geliyor, isimler gidiyor... SonuÃ§ta ne olursa olsun kraliyet ailelerinin Ã¼yeleri milyonlarÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerlerinde topluyor.

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ARTIK CÄ°DDÄ° BÄ°R RAKÄ°BÄ° VARÂ

Son dÃ¶nemde herkesin Ã§ok konuÅŸtuÄŸu kiÅŸi Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton.

TahtÄ±n gelecekteki varisi Prens William ile evlenip kraliÃ§e olmayÄ± da garantileyen Kate'in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca hayranÄ± var.

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Bir sÃ¼re bu konuda rakipsizdi Kate. Ama artÄ±k deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu Ã§ok yakÄ±ndan takip eden biri var:Â Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Leonor. Ya da bugÃ¼nkÃ¼ unvanÄ±yla Asturias Prensesi Leonor.

ONA YÃ–NELÄ°K Ä°LGÄ° Ã‡ILGINLIK YARATTIÂ

Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Leonor, Ã¶zellikle de 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi Ã¶nceki yÄ±ldan itibaren sadece Ä°spanya'da deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

GÃ¼zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra zarafeti ve kibarlÄ±ÄŸÄ± ile de dikkat Ã§eken Leonor'a ilgi o kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ki Madrid sarayÄ± resmi internet sitesinde hem Leonor hem de kardeÅŸi Sofia iÃ§in Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m bile ayÄ±rdÄ±.

Leonor son iki yÄ±ldÄ±r askerlik gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 19 yaÅŸÄ±ndaki Prenses, Ã¶nce kara kuvvetlerinde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Åžimdi de deniz kuvvetlerinde. Hatta bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±ndan beri eÄŸitim gemisi Juan Sebastian Elcona ile denizlere bile aÃ§Ä±ldÄ±.

Dedesi ve babasÄ±ndan sonra aile geleneÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren Leonor, bir yandan kimi zaman yelkenli direÄŸine tÄ±rmanÄ±yor, kimi zaman gemide temizlik yapÄ±yor.

ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte karavana yemeÄŸini yiyor... KÄ±sacasÄ± diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler ne yapÄ±yorsa o da yapÄ±yor.

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AÄ°LESÄ°NÄ° SKANDALLARIN GÃ–LGESÄ°NDEN KURTARDI

Onun gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼ ve alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de son yÄ±llarda skandallarla sarsÄ±lan ailesine iyi geldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dedesi Juan Carlos'un yolsuzluklarÄ± ve annesi Letizia'nÄ±n babasÄ± Felipe'yi aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle Ã§Ä±kan skandallar onun sayesinde geri plana itildi.

Ã–zetle deniz gÃ¶zlÃ¼ prenses Ã¼lkesinde ve dÃ¼nyada giderek artan bir hayran kitlesi ediniyor.

Bu sevgi Ã¶yle bir noktaya geldi ki sonunda Leonor'un balmumumdan yeni bir heykeli bile yapÄ±ldÄ±.

GÃ¼zel Leonor'u yetiÅŸkin haliyle gÃ¶steren balmumu heykeli Ã¶nceki gÃ¼n Madrid'deki balmumu mÃ¼zesinde anne ve babasÄ±nÄ±n heykellerinin yanÄ±na yerleÅŸtirildi.

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Heykel, Leonor'un 18 yaÅŸÄ±na giriÅŸinin kutlandÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rendeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne gÃ¶nderme yapÄ±yor.

Ãœzerinde tÄ±pkÄ± o gÃ¼n olduÄŸu gibi beyaz pantolonu, beyaz ceketi var. SaÃ§larÄ± da o gÃ¼nkÃ¼ gibi geriye doÄŸru toplanmÄ±ÅŸ durumda.

ARTIK O DA MÃœZEDE

Leonor'un yeni heykeli Madrid Balmumu MÃ¼zesi'nin 53'Ã¼ncÃ¼ kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Felipe ve Letizia'nÄ±n heykellerinin yanÄ±na yerleÅŸtirildi.

Bu heykel tam altÄ± aylÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼. Heykelin Prenses'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne uygun olmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶sterildi.

GenÃ§ Prenses'in heykeli ÅŸimdi ziyaretÃ§ilerini bekliyor.

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Leonor'un balmumu heykeli yapÄ±lÄ±rken 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Ã¶rnek alÄ±ndÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Prenses Leonor'un balmumu heykeli aslÄ±nda mÃ¼zede yer alÄ±yordu. Fakat orada kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k haliyle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu Prenses. Åžimdi artÄ±k 18 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin olarak mÃ¼zede yerini aldÄ±.Â





Prenses Leonor, deniz kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimi kapsamÄ±nda Juan Sebastian Elcano adlÄ± gemiyle denize aÃ§Ä±ldÄ±.Â