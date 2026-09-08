'Ana kuzusu'nu yuvadan uÃ§urdular... Yeni hayatÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±... Kaderi iki ay Ã¶nce belirlenmiÅŸti

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§iftin ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George bugÃ¼n yuvadan uÃ§uyor...
GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda 13 yaÅŸÄ±na giren Prens George, babasÄ±nÄ±n ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmedikleri Harry amcasÄ±nÄ±n izinden gidip Eton College'a baÅŸladÄ±.
Bu, ÅŸimdiye kadar hiÃ§ ayrÄ±lmayan Galler ailesi iÃ§in bir ilk aynÄ± zamanda.
GeÃ§miÅŸte Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, 11 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Louis, her okul gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda eve dÃ¶nerken bu kez George okulda yatÄ±lÄ± olarak kalacak.
Ancak geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda George'un, babasÄ± Prens William gibi Eton College'a gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BÃ¶ylece geleceÄŸin kralÄ±nÄ±n kaderi de Ã§izilmiÅŸ oldu.
Onun ardÄ±ndan kardeÅŸi Harry de aynÄ± okula gitti. Hatta Eton'da okurken hayatÄ±nÄ±n zorlu dÃ¶nemlerini geÃ§irdiÄŸini de yÄ±llar sonra itiraf etti.
DiÄŸer yandan William'Ä±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer da bu okuldan mezun.
YÄ±llÄ±k Ã¼creti ise 63 bin 298 sterlin. Ä°ngiliz kraliyet ailesi sÃ¶z konusu olduÄŸunda bu rakam gayet "tutumlu" sayÄ±lÄ±r.
George'un 12 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Charlotte ve 8 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Louis ile birlikte okuduÄŸu Lambrook Okulu'ndan mezun olduktan sonra nerede eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi konusunda spekÃ¼lasyonlar vardÄ±.
Bir ara annesinin de okuduÄŸu Marlborough College'Ä±n da adÄ± geÃ§ti. Ancak aile daha geleneksel bir tercih yaptÄ±. SonuÃ§ olarak George, 15'inci yÃ¼zyÄ±la uzanan kÃ¶klÃ¼ bir geÃ§miÅŸi bulunan Eton College'a gidecek.
Ä°ngiltere'ye baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ 20 ismin de bu okuldan diploma aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.
Kate ve William'Ä±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± George'u gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± Eton'da bekleyen en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerden biri Ã¶dev zamanÄ±yla ilgili.
Eton'da ise bu durum biraz daha deÄŸiÅŸik olacak. Ã–ncelikle George Ã¶devlerini ne zaman tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± kendisi belirleyecek. Ama bu konuda da sÄ±nÄ±rsÄ±z bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sÃ¶z konusu deÄŸil.
Ama sadece bu kadar deÄŸil.
EÄŸitim programÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda Antik tarih, Yunanca, FransÄ±zca, Almanca, Ä°talyanca, Japonca, RusÃ§a, Ä°spanyolca, Mandarin, ArapÃ§a gibi diller de programda yer alÄ±yor. Dileyen Ã¶ÄŸrenci bunlar arasÄ±ndan seÃ§im yapabiliyor.
Ã–ÄŸrencilerin bir yandan derslerinde iyi olmalarÄ± beklenirken diÄŸer yandan da okuldan zevk almalarÄ± hedefleniyor.
Okul yÃ¶netimine gÃ¶re sÄ±nav sonuÃ§larÄ± elbette Ã¶nemli. Zaten Ã¶ÄŸrenciler bu konuda mÃ¼kemmelliÄŸe ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in teÅŸvik ediliyor. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra ders dÄ±ÅŸÄ± etkinliklere de yer veriliyor.
25 farklÄ± spor dalÄ±, 50 mÃ¼zik topluluÄŸu, tiyatro gruplarÄ± gibi farklÄ± sosyal faaliyetler de sunuluyor Ã¶ÄŸrencilere.
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