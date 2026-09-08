'Ana kuzusu'nu yuvadan uÃ§urdular... Yeni hayatÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±... Kaderi iki ay Ã¶nce belirlenmiÅŸti

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§iftin ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George bugÃ¼n yuvadan uÃ§uyor...

GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda 13 yaÅŸÄ±na giren Prens George, babasÄ±nÄ±n ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmedikleri Harry amcasÄ±nÄ±n izinden gidip Eton College'a baÅŸladÄ±.

Ä°lk kez ailesinden ayrÄ± kalmaya hazÄ±rlanan George'u okula Kate ile William gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bu arada Prens, her ne kadar yatÄ±lÄ± okuyacaksa da okul ailenin Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evleri Forest Lodge'un yakÄ±nlarÄ±nda, Windsor'da yer alan okulda yatÄ±lÄ± olarak okuyacak Prens George. Ama isterse hafta sonlarÄ± evine gidebilecek.

Bu, ÅŸimdiye kadar hiÃ§ ayrÄ±lmayan Galler ailesi iÃ§in bir ilk aynÄ± zamanda.

GeÃ§miÅŸte Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, 11 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Louis, her okul gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda eve dÃ¶nerken bu kez George okulda yatÄ±lÄ± olarak kalacak.

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Galler Ã§ifti Kate ve William ile George'u okulun ilk gÃ¼nÃ¼nde rektÃ¶r Sir Nicholas Coleridge (solda) ve okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Simon Henderson karÅŸÄ±ladÄ±.





AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa George'un hangi okula gideceÄŸi epey uzun zamandÄ±r sÃ¶ylenti konusuydu.... Bir ara annesi Kate Middleton gibi Marlborough College'a gideceÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu.

Ancak geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda George'un, babasÄ± Prens William gibi Eton College'a gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BÃ¶ylece geleceÄŸin kralÄ±nÄ±n kaderi de Ã§izilmiÅŸ oldu.

William, 13 yaÅŸÄ±ndan 18 yaÅŸÄ±na kadar bu Ã¼nlÃ¼ okulda okumuÅŸtu. BÃ¶ylece Eton College'a giden ilk Ã¼st dÃ¼zel kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak da hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Onun ardÄ±ndan kardeÅŸi Harry de aynÄ± okula gitti. Hatta Eton'da okurken hayatÄ±nÄ±n zorlu dÃ¶nemlerini geÃ§irdiÄŸini de yÄ±llar sonra itiraf etti.

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DiÄŸer yandan William'Ä±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer da bu okuldan mezun.

SoylularÄ±n ve Ã¼st dÃ¼zey aristokrat ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gittiÄŸi Eton College sadece erkek Ã§ocuklara eÄŸitim veren bir okul.

YÄ±llÄ±k Ã¼creti ise 63 bin 298 sterlin. Ä°ngiliz kraliyet ailesi sÃ¶z konusu olduÄŸunda bu rakam gayet "tutumlu" sayÄ±lÄ±r.

George'un 12 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Charlotte ve 8 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Louis ile birlikte okuduÄŸu Lambrook Okulu'ndan mezun olduktan sonra nerede eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi konusunda spekÃ¼lasyonlar vardÄ±.

George, bu yÄ±l hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±... ArtÄ±k kardeÅŸleriyle aynÄ± okula gitmeyecek.

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Bir ara annesinin de okuduÄŸu Marlborough College'Ä±n da adÄ± geÃ§ti. Ancak aile daha geleneksel bir tercih yaptÄ±. SonuÃ§ olarak George, 15'inci yÃ¼zyÄ±la uzanan kÃ¶klÃ¼ bir geÃ§miÅŸi bulunan Eton College'a gidecek.

Ä°ngiltere'ye baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ 20 ismin de bu okuldan diploma aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

George'u kalburÃ¼stÃ¼ ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi Eton College'da Ã§ok ciddi bir eÄŸitim bekliyor. DiÄŸer yandan aynÄ± zamanda sadece dersler deÄŸil, zevk alacaÄŸÄ± spor etkinliklerine de katÄ±labilecek Prens.

Kate ve William'Ä±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± George'u gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± Eton'da bekleyen en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerden biri Ã¶dev zamanÄ±yla ilgili.

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George'u okulun ilk gÃ¼nÃ¼, annesi Kate ve babasÄ± William gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â

YÄ±llar Ã¶nce William, Eton'a baÅŸlarken yanÄ±nda annesi Diana, babasÄ± Charles ve kardeÅŸi Harry vardÄ±.





Kensington Palace resmi sosyal medya hesaplarÄ±nda da George'un Eton College'da giyilen okul kÄ±yafetiyle Ã§ekilen pozlarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Lambrook Okulu'nda George'un Ã¶devlerini ne zaman yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± annesi ve babasÄ± denetlerdi. Okulda da bir tane kiÅŸisel eÄŸitmeni vardÄ±.

Eton'da ise bu durum biraz daha deÄŸiÅŸik olacak. Ã–ncelikle George Ã¶devlerini ne zaman tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± kendisi belirleyecek. Ama bu konuda da sÄ±nÄ±rsÄ±z bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sÃ¶z konusu deÄŸil.

George okulda, 28 ders alacak. Bunlar arasÄ±nda Ä°ngiliz edebiyatÄ±, matematik, kimya ve fizik gibi geleneksel dersler bulunuyor.

Ama sadece bu kadar deÄŸil.

EÄŸitim programÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda Antik tarih, Yunanca, FransÄ±zca, Almanca, Ä°talyanca, Japonca, RusÃ§a, Ä°spanyolca, Mandarin, ArapÃ§a gibi diller de programda yer alÄ±yor. Dileyen Ã¶ÄŸrenci bunlar arasÄ±ndan seÃ§im yapabiliyor.

Eton'da Ã¶ÄŸrencilere derslerin yanÄ± sÄ±ra hoÅŸlandÄ±klarÄ± spor ve sanat dallarÄ±yla ilgilenmeleri iÃ§in de ortam hazÄ±rlanÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸitim, sadece akademik baÅŸarÄ±yla ilgili deÄŸil.

Ã–ÄŸrencilerin bir yandan derslerinde iyi olmalarÄ± beklenirken diÄŸer yandan da okuldan zevk almalarÄ± hedefleniyor.

Okul yÃ¶netimine gÃ¶re sÄ±nav sonuÃ§larÄ± elbette Ã¶nemli. Zaten Ã¶ÄŸrenciler bu konuda mÃ¼kemmelliÄŸe ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in teÅŸvik ediliyor. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra ders dÄ±ÅŸÄ± etkinliklere de yer veriliyor.

AyrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin sadece bir etkinlikle sÄ±nÄ±rlanmak yerine neye ilgi duyuyorlarsa oraya yÃ¶nelmeleri bekleniyor.

25 farklÄ± spor dalÄ±, 50 mÃ¼zik topluluÄŸu, tiyatro gruplarÄ± gibi farklÄ± sosyal faaliyetler de sunuluyor Ã¶ÄŸrencilere.

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