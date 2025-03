Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscar'a koşuyor

Haberin Devamı

Artık o küçük heykelciği kucaklayacak isimlerin açıklanmasına sadece saatler kaldı. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan törenin ardından bazı adayların yüzü gülecek bazıları ise evlerine elleri boş ve kalbi kırık bir şekilde dönecek.

ADAYLAR AÇIKLANDIĞINDA EN ÇOK ONLAR KONUŞULDU

Bu yılın adayları açıklandığında öne çıkan iki isim vardı. Bunlardan biri bazı çevrelerin en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'ı alacağına kesin gözüyle baktığı Angeline Jolie'ydi.

Opera sahnelerinin divası Maria Callas'a hayat verdiği Maria filmi için kelimenin tam anlamıyla varını yoğunu ortaya dökmüştü Jolie. Ama bırakın ödülü kazanmayı aday bile gösterilmedi.

Bir de en iyi kadın oyuncu adayları arasında yer alan sürpriz bir isim vardı: Demi Moore.

Ünlü oyuncunun bu kadar çok konuşulması da nedensiz değildi elbette. Çünkü 40 yılı aşkın bir süre sinema sanatına emek vermesine rağmen ilk kez 62 yaşında Oscar adayı oluyordu.

Hatta bazı yorumlara göre Demi Moore'un bu yıl en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanması da neredeyse kesin.

Bunca yıl emek harcadığı Hollywood'da The Substance adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olan Demi Moore'un o altın heykelciği evine götürüp götürmeyeceği sadece saatler sonra belli olacak.

ONU PİYASADAN YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bu arada Moore ile ilgili olarak bazı iddialar da dolaşıyor Hollywood'da. Bunlardan biri de ünlü yıldızın neden bugüne kadar böylesine önemli ödüllerde adının geçmediğini açıklıyor gibi.

Bu iddialara göre Demi Moore, yıllar boyunca Hollywood'daki güç odakları tarafından deyim yerindeyse piyasadan yok edilmek istendi.

Demi Moore ile 1995 tarihli The Scarlett Letter adlı filmde çalışan yönetmen Roland Joffe da bu konuda ilginç sözler sarf etti.

Usta yönetmenin Page Six'e anlattığına göre, bazı çevreler Demi Moore'un, The Scarlett Letter'ın ana karakteri Hester Prynne'ı canlandırmasından hiç memnun olmadıklarını kendisine söylediler.

Joffe, "Bana Demi'nin böylesine Amerikan bir karakteri canlandırmayı hak etmediğini söylediler. Onun yerine başka isimler önerdiler" dedi.

Hatta daha da ileri gidip Roland Joffe'a, kadroya Demi Moore'u aldığı için pişman olacağı bile söylendi.

Yönetmen Roland Joffe 'Bana Demi Moore'u filmimde oynattığım için pişman olacağım söylendi' dedi.

HAMİLEYKEN VERDİĞİ POZ BAZI ÇEVRELERİ KIZDIRDI

Demi Moore'a yönelik bu karşı duruşun nedenleri arasında, 1991 yılında kızı Scout'a hamileyken Vanity Fair dergisine verdiği çıplak pozun etkisinin olduğu da konuşuluyor.

Joffe, The Scarlett Letter'da rol almasından hoşlanmayan kişilerin "Hamileyken çıplak pozlar veren Demi Moore, ciddiye alınacak bir oyuncu değil" görüşünü savunduğunu da saklamadı.

The Scarlett Letter'ın ardından Demi Moore, Striptiz adlı filmde kamera karşısına geçti. O film için 12.5 milyon dolar ücret aldı oyuncu. Bu da onu o dönemde dünyanın en çok kazanan kadın yıldızı yaptı.

Roland Joffe, bu konuda "Demi'ye bu kadar karşı olunmasının nedeni, hem fiziksel özgürlüğüne hem de çok para kazanmasına duyulan kıskançlığın bir karışımıydı" diye konuştu.

Öyle ya da böyle Demi Moore, arada inişli çıkışlı bir kariyer yolu izlese de adını Hollywood'un bir değil birkaç dönemine yazdırdı. Eğer bu yıl The Substance adlı filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanırsa bütün bunlara yıllar sonra da olsa en iyi cevabı vermiş olacak.

Bu yılki Oscar'ın en çok konuşulan ismi Demi Moore'a biraz daha yakından baktıktan sonra gelin bir de belli başlı dallardaki adayları hatırlayalım.

EN İYİ FİLM

Wicked

Dune: Part Two

Emilia Perez

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascon - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I'm Still Here

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin - A Real Pain

Yura Borisov - Anora

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Ariana Grande - WickedMonica Barbaro - A Complete UnknownFelicity Jones - The BrutalistIsabella Rossellini - ConclaveZoe Saldaña - Emilia Pérez

EN İYİ YÖNETMEN

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Perez)

Coralie Fargeat (The Substance)

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Brutalist

Anora

A Real Pain

September 5

The Substance

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow