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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscar'a koşuyor

Güncelleme Tarihi:

#97'Nci Oscar Ödülleri#Demi Moore#Angelina Jolie
Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 20:56

Bir Oscar heyecanı daha geldi çattı... Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından bu yıl 97'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da yaygın adıyla Oscar Ödülleri için geri sayım başladı...

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Artık o küçük heykelciği kucaklayacak isimlerin açıklanmasına sadece saatler kaldı. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan törenin ardından bazı adayların yüzü gülecek bazıları ise evlerine elleri boş ve kalbi kırık bir şekilde dönecek.

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

ADAYLAR AÇIKLANDIĞINDA EN ÇOK ONLAR KONUŞULDU
Bu yılın adayları açıklandığında öne çıkan iki isim vardı. Bunlardan biri bazı çevrelerin en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'ı alacağına kesin gözüyle baktığı Angeline Jolie'ydi.

Opera sahnelerinin divası Maria Callas'a hayat verdiği Maria filmi için kelimenin tam anlamıyla varını yoğunu ortaya dökmüştü Jolie. Ama bırakın ödülü kazanmayı aday bile gösterilmedi.

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Bir de en iyi kadın oyuncu adayları arasında yer alan sürpriz bir isim vardı: Demi Moore.

Ünlü oyuncunun bu kadar çok konuşulması da nedensiz değildi elbette. Çünkü 40 yılı aşkın bir süre sinema sanatına emek vermesine rağmen ilk kez 62 yaşında Oscar adayı oluyordu.

Hatta bazı yorumlara göre Demi Moore'un bu yıl en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanması da neredeyse kesin.

Bunca yıl emek harcadığı Hollywood'da The Substance adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olan Demi Moore'un o altın heykelciği evine götürüp götürmeyeceği sadece saatler sonra belli olacak.

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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

ONU PİYASADAN YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR
Bu arada Moore ile ilgili olarak bazı iddialar da dolaşıyor Hollywood'da. Bunlardan biri de ünlü yıldızın neden bugüne kadar böylesine önemli ödüllerde adının geçmediğini açıklıyor gibi.

Bu iddialara göre Demi Moore, yıllar boyunca Hollywood'daki güç odakları tarafından deyim yerindeyse piyasadan yok edilmek istendi.

Demi Moore ile 1995 tarihli The Scarlett Letter adlı filmde çalışan yönetmen Roland Joffe da bu konuda ilginç sözler sarf etti.

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Usta yönetmenin Page Six'e anlattığına göre, bazı çevreler Demi Moore'un, The Scarlett Letter'ın ana karakteri Hester Prynne'ı canlandırmasından hiç memnun olmadıklarını kendisine söylediler.

Joffe, "Bana Demi'nin böylesine Amerikan bir karakteri canlandırmayı hak etmediğini söylediler. Onun yerine başka isimler önerdiler" dedi.

Hatta daha da ileri gidip Roland Joffe'a, kadroya Demi Moore'u aldığı için pişman olacağı bile söylendi.

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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

Yönetmen Roland Joffe 'Bana Demi Moore'u filmimde oynattığım için pişman olacağım söylendi' dedi.  

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

HAMİLEYKEN VERDİĞİ POZ BAZI ÇEVRELERİ KIZDIRDI
Demi Moore'a yönelik bu karşı duruşun nedenleri arasında, 1991 yılında kızı Scout'a hamileyken Vanity Fair dergisine verdiği çıplak pozun etkisinin olduğu da konuşuluyor.

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Joffe, The Scarlett Letter'da rol almasından hoşlanmayan kişilerin "Hamileyken çıplak pozlar veren Demi Moore, ciddiye alınacak bir oyuncu değil" görüşünü savunduğunu da saklamadı.

The Scarlett Letter'ın ardından Demi Moore, Striptiz adlı filmde kamera karşısına geçti. O film için 12.5 milyon dolar ücret aldı oyuncu. Bu da onu o dönemde dünyanın en çok kazanan kadın yıldızı yaptı.

Roland Joffe, bu konuda "Demi'ye bu kadar karşı olunmasının nedeni, hem fiziksel özgürlüğüne hem de çok para kazanmasına duyulan kıskançlığın bir karışımıydı" diye konuştu.

Öyle ya da böyle Demi Moore, arada inişli çıkışlı bir kariyer yolu izlese de adını Hollywood'un bir değil birkaç dönemine yazdırdı. Eğer bu yıl The Substance adlı filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanırsa bütün bunlara yıllar sonra da olsa en iyi cevabı vermiş olacak.

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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor


BELLİ BAŞLI DALLARDA BU YILIN OSCAR ADAYLARI
Bu yılki Oscar'ın en çok konuşulan ismi Demi Moore'a biraz daha yakından baktıktan sonra gelin bir de belli başlı dallardaki adayları hatırlayalım.

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ FİLM 
Wicked
Dune: Part Two
Emilia Perez
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance

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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody - The Brutalist
Timothee Chalamet - A Complete Unknown
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
Sebastian Stan - The Apprentice

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Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascon - Emilia Pérez
Mikey Madison - Anora
Demi Moore - The Substance
Fernanda Torres - I'm Still Here

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kieran Culkin - A Real Pain
Yura Borisov - Anora
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor


EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ariana Grande - Wicked
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ YÖNETMEN 
Sean Baker (Anora)
Brady Corbet (The Brutalist)
James Mangold (A Complete Unknown)
Jacques Audiard (Emilia Perez)
Coralie Fargeat (The Substance)

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO 
The Brutalist
Anora
A Real Pain
September 5
The Substance

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing

Onu piyasadan yok etmeye çalışmışlardı: 40 yıl sonra ilk kez Oscara koşuyor

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
I'm Still Here
The Girl with the Needle
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
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#97'Nci Oscar Ödülleri#Demi Moore#Angelina Jolie

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