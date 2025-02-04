Sanki hiç ayrılmamışlar gibi... Son nefesine kadar yanında olmaya yemini var... Onu karısının ellerine bile bırakmıyor

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Bir de yuvaları yıkılsa bile dostlukları yıkılmayanlar var elbette. Artık başlarının üzerinde ortak bir çatı olmasa da hatta başkalarıyla evlenmiş de olsalar birbirlerinin hayatında hep var olurlar..

Tıpkı Bruce Willis ile Demi Moore gibi...

62 yaşındaki Moore ile 69 yaşındaki Willis, 1987 yılında daha flört etmeye başlamalarının üzerinden fazla zaman geçmeden evlendiler. Üç çocukları olan çift, 2000 yılında da boşandı.

Ama hiçbir şey onların birbirlerinin hayatında kalmasını engelleyemedi.

Demi Moore'un Ashton Kutcher ile evli olduğu dönemde de yanlarında Bruce Willis vardı... Moore ondan boşandığında ve Willis, Emma Heming ile evlendiğinde de durum değişmedi...

Demi Moore ile Emma Heming, iki kız kardeş gibi yıllarca geçinip gittiler... Özellikle de son üç yıldır ikisinin de canını yakan bir olay onların arasındaki işbirliğini daha da artırdı.

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ESKİ VE YENİ EŞLERİ KIZ KARDEŞ GİBİ OLDU

Bruce Willis'e önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi konuldu... İşte o andan sonra da ünlü yıldızın eski ve yeni eşleri ile her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı Bruce Willis'in etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu...

Karısı Emma Heming zaten hep yanında ama eski karısı Demi Moore da işlerinden arta kalan her an Willis'in yanında alıyor soluğu.

Olabildiğince onunla vakit geçirmeye çalışıyor. Bunu da hiçbir şey değiştiremiyor üstelik.

Demi Moore, özellikle geçen yıl kariyerinin parlak dönemlerinden birini yaşadı... Rol aldığı Substance adlı filmle bunca yıllık kariyerinde ilk kez en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu.

Bunun yanı sıra Feud: Capote vs. The Swans ve Landman adlı yapımlarla kariyerinde bir yeniden doğuş yaşıyor...

Galalar, ödül törenleri, röportajlar derken başını kaşıyacak zamanı bile kalmadı Moore'un.

Ama vefalı bir eski eş olarak ne yapıp ediyor her boş vaktinde soluğu artık konuşma yeteneği bile elinden giden eski eşi Bruce Willis'in yanında alıyor.

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REKLAM OLSUN DİYE YAPMIYOR... İÇİNDEN ÖYLE GELİYOR

Artık Willis, Emma Heming ile evli bile olsa yine de Demi Moore'un ilk önceliği. Bu şekilde hem eski kocasına hem de onun yeni karısına bu zor zamanlarında destek veriyor.

Bu durum bazı zamanlarda "Acaba Demi Moore eski kocasının hastalığını bunca ilgi göstererek kendine reklam için mi kullanıyor?" sorusuna da gündeme getiriyor. Ama onun bu sevgisinin ve ilgisinin içten geldiğine inananlar çok.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Demi'nin ya da kızlarının sosyal medya sayfalarında Bruce Willis ile çekilen pozlarına yer vermeleri ilk anda bir tür halkla ilişkiler faaliyeti gibi görünebilir. Ama hiç öyle değil. Demi Moore, eski kocasının bütün bu ilgiyi ve sevgiyi hak ettiğini düşünüyor. Bunun için de onun yanında olmak için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

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Bu kaynağı göre her ne kadar Bruce Willis, artık sadece gülümseyip pek az konuşabilse de Demi Moore, onun yanında olmasının, ona ilgi ve sevgisini vermesinin eski eşinde olumlu etkileri olduğuna inanıyor.

YILLAR ÖNCE ETTİĞİ YEMİNE SADIK KALDI

Siteye konuşan kaynaklar Demi Moore'un da Bruce Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming'in de bir mucize beklediğini belirtiyor.

Ama onlara göre böyle bir durum söz konusu değil. Yine de Bruce'un hastalığına rağmen hayatla bağlarının hala sürüyor olması ailesinin sayesinde

Bruce Willis ile iletişim kurmanın ve onun yanında olmanın yanı sıra geniş aile, yıldızın hayranlarıyla da bağlantıyı koparmamak için elinden geleni yapıyor.

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Heming ve Moore, sık sık sosyal medyadan Bruce Willis'in genel sağlık durumu hakkında bilgiler veriyor.

İnternetteki Radar adlı internet sitesinin haberine göre Demi Moore, yıllar önce Bruce Willis'i hiçbir zaman terk etmeyeceğine yemin etti... Aradan geçen zaman içinde de bu yemine sadık kaldı.

KARİYERİNE ERKEN VEDA ETTİ

2022'de, Hollywood filmlerinin vazgeçilmez yıldızı olan Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığına yakalandığı ailesi tarafından açıklandı.

Kısa bir süre sonra da ünlü oyuncuya frontotemporal demans teşhisi konuldu. O zor günlerde de eski eşi Demi Moore hep onun, şu anda evli olduğu Emma Hemin ve ondan dünyaya gelen iki küçük kızının yanındaydı.

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Radar adlı internet sitesine konuşan eski çifte yakın bir kaynak bu konuda "Demi her koşulda onun yanında kalacağına yemin etti. Bruce, zorlu hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin kalbi sızlıyor" diye konuştu.ak bu konuda "Demi her koşulda onun yanında kalacağına yemin etti. Bruce, zorlu hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin kalbi sızlıyor" diye konuştu.