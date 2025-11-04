Onu görür görmez ayakları yerden kesilmişti... Bize evlilik gerekmez... Böyle de mutluyuz!

Haberin Devamı

Fakat Hollywood sakinleri arasında da yıllarca aynı yastığa baş koyanlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genellikle eski kuşaktan olan bu ünlüler bu konuda da örnek oluyor.

İşte bunlardan biri de kim bilir birlikte çıktıkları kaçıncı tatilde aşklarının yıllar içinde erimediğini, şekil değiştirerek günümüze kadar uzandığını gözler önüne serdi.

İşte şimdi böyle bir çiftin öyküsünü anlatacağız size...

Onlar da tam 42 yıldır birlikteler. Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, ortak çocukları hatta torunları derken kelimenin tam anlamıyla büyük ve karma bir aile oldular.

Bu süre içinde de evlenmeyi akıllarının köşesinden bile geçirmediler.

Sonra bir anda "artık evlenelim" diye düşündüler. Hatta bunun için hazırlıklara bile başlandı. Ama sonra bir kez daha vazgeçtiler. Belli ki onlar "Biz böyle mutluyuz" diyerek imza atmadan da mutlu bir birliktelik sürdürebileceklerine karar verdiler.

EVLENMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİLER

Goldie Hawn ile Kurt Russell, Hollywood'un simge aşklarından birinin kahramanları. 79 yaşındaki Hawn ile 69 yaşındaki Russell, Hollywood filmlerinde anlatılan aşkların vücut bulmuş hali desek yanılmış olmayız. Gelin ünlü çiftin 43 yıla doğru uzanan aşklarını bir hatırlayalım.

Geçtiğimiz aylarda çiftin bir ara evlenmeyi planladığı konuşuldu. Fakat son anda bu düşünceden vazgeçip yine bildikleri gibi yaşamaya devam ettiler.

Belli ki mutluluklarını sürdürmek için aralarında resmi bir bağ olup olmamasını çok da umursamıyorlar.

YOLLARI İLK KEZ BİR FİLM SETİNDE KESİŞTİ

Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın yolları 1966 yılında bir Disney yapımının setinde kesişti. Sonra ikinci kez 1983 yılında Swing Shift (Tehlikeli Yakınlaşmalar) filminde yeniden bir araya geldiler.

İşte o filmin setinde, yıllar sonra tekrar kesişen yolları bir daha ayrılmadı. Hawn ve Russell, bunca uzun süren beraberliklerine rağmen hiç resmi olarak evlenmediler.

Ama hem birbirleriyle hem de eski evliliklerinden olan çocuklarıyla ilişkileri ile birçok kişiye örnek oldular.

'BAŞKA KİMSENİN YANINDA OLMAK İSTEMEZDİM': Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim."





'AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ'

Goldie Hawn da hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini hiçbir zaman gizlemedi. O da bir röportajında Russell'ın en çok eski evliliğinden olan çocuklarına bakışını sevdiğini söylemişti.

Hawn "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi" sözleriyle ona olan aşkını ifade etmişti. Hawn ve Russell, uzun ilişkilerinin başarısının sırrını "evlenmemiş olmaya da" bağlıyor.

Bunu ifade eden çift, her gün birlikte yeni kararlar alabilmelerinin de ilişkilerini sağlam tuttuğunu söylemişti katıldıkları bir programda.

HAWN İKİ KEZ RUSSELL BİR KEZ EVLENMİŞTİ

Goldie Hawn ilk evliliğini 1969 ile 1976 arasında Gus Trikonis ile yaptı. 1976 ile 1980 arasında da Bill Hudson ile evli kaldı.

Bu evlilikten çocukları Oliver ve Kate Hudson dünyaya geldi. Kurt Russell ile birlikteliğinden ise Wyat adında bir oğlu bulunuyor.

Kurt Russell ise 1979 ile 1983 arasında Season Hubley ile evliydi. Bu evlilikten Boston adında bir oğlu bulunuyor ünlü oyuncunun.

ÖZ BABASININ DEĞİL RUSSELL'IN YANINDA BÜYÜDÜ: Her ne kadar birlikteliklerinden sadece bir tane çocukları olsa da yine de gelinler, damatlar ve torunlardan oluşan kalabalık bir ailenin anne ve babası Kurt Russell ile Goldie Hawn. Özellikle de kendi babasından daha çok Kurt Russell'ın yanında büyüyen Kate Hudson, sık sık bu konuda düşündüklerini ve hissettiklerini sosyal medyadan da dile getiriyor.