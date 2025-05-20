Onu gelinlikle görünce ağlamıştı: Dört çocuktan sonra bile aşk bakışı değişmedi

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Ama diğer yandan "peri masalı" kahramanı olan tek kişi Kate değil... Dünyanın başka bir coğrafyasında da en az Kate Middleton kadar masal kahramanı olan biri daha var...

Sonuç olarak o, günün birinde kraliçe olamayacak ama gelin gittiği mavi kanlı aile tarafından kabul edilmesi Kate'ten daha zor oldu.

İşte şimdi o gelin, çoktan ailenin ve halkın sevgisini kazandı. Artık milyonların beğeni dolu bakışları onun üzerinde.

ÖNÜMÜZDEKİ AY EVLİLİKLERİNİN 10'UNCU YILINI KUTLAYACAKLAR

Bu anlattığımız kişi İsveç kraliyet ailesinin gelini, eski TV yıldızı Sofia Hellqvist ya da yeni etiketiyle Prenses Sofia…

İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip ile Sofia'nın evlenmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti.

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Çift, önümüzdeki 13 Haziran'da büyük yıl dönümünü kutlayacak.

Başlarda, ekranda sergilediği tavırlar ve bazı dergilere verdiği pozlar yüzünden İsveç kraliyet ailesinin hiç istemediği Sofia, bugün bambaşka bir konumda...

Sofia, 10 yıllık evliliğinde aileye üçü erkek biri kız dört tane çocuk verdi.

MİNİK KIZLARI İLK GÖREVİNE ÇIKTI

Hatta bu yılın şubat ayında dünyaya gelen tek kızları ile ilk kez halkın karşısına çıktılar.

Kral Carl Gustaf'ın 79'uncu doğum günü kutlamaları sırasında Stockholm'deki sarayın balkonundan bütün aile halka el sallarken aşık çiftin minik kızları da annesinin kollarındaydı.

Bir başka deyişle kendisi çok farkında olmasa da bir prenses olarak ilk görevini de yerine getirmiş oldu.

Kral ve Kraliçe'nin veliaht kızları Victoria, küçük kızları Madeleine ve oğulları Carl Philip, onların eşleri ve çocuklarıyla birlikte halkı selamladığı o törende en çok ilgi gören de ailenin en küçük üyesi Sofia ile Carl Philip'in dördüncü çocuğu Prenses Ines oldu.

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AŞK BAKIŞI YILLARDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ

Bütün bunlar olup biterken Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın birbirlerine olan bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

Flört sürecini de eklersek 10 yıldan uzun bir süredir birlikte olan çiftin aşkının hiç azalmadığını gözler önüne serdi o bakışlar.

Carl Philip'in karısı Sofia'ya bakışı çiftin düğününü akıllara getirdi. Bir de tabii ki Carl Phlip'in, Sofia'ya bembeyaz gelinliğiyle gördüğünde duygularına hakim olamayıp gözlerinden süzülen yaşları.

Her ne kadar artık taşlar yerine oturmuş olsa da eski bir TV yıldızı olan Sofia Hellqvist'in bugünkü mutlu aileyi kurmaları hiç kolay olmadı.

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Bir yarışmada şöhret peşinde koşan Sofia'yı aile öyle kolay kolay kabullenemedi. Ama Carl Philip onunla ilişkisini ne kadar ciddiye aldığını ailesine kanıtlayınca artık Kral Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia için bu aşka boyun eğmekten başka bir çare kalmadı.

Dünyanın en yakışıklı kraliyet ailesi üyeleri sıralamasında ilk beşteki yerini yıllardır kimseye kaptırmayan Carl Philip, 2015 yılındaki düğünde karısını bembeyaz gelinliğiyle görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Düğünün ilerleyen anlarında da Carl Philip'in duygularına hakim olamadığı anlar objektiflere yakalandı.





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PARA VE ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞUYOR SANMIŞLARDI

Sofia Hellqvist, her ne kadar günün birinde kraliçe tacını takmayacak olsa da tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi bir peri masalının kahramanı.

2000'li yılların başında şöhret peşinde koşan Sofia, en çok bir erkek dergisi için yılanlara sarılarak verdiği pozlarla adını duyurdu.

Sonra bir TV yarışmasına katıldı. Zaten İsveç kraliyet ailesinin onu gelin olarak istememesinin en önemli nedeni de bunlardı.

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

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DÜĞÜNÜNDE 'BEN BU KADINI SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDI

Ama Carl Gustaf ile Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile aşkı o kadar büyüktü ki sonunda İsveç kraliyet çifti de buna boyun eğdi.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

Carl Philip ile Sofia şimdi dördüncü bebekleriyle hayatlarında yeni bir sayfa açmış oldu.

ÜÇ ERKEK EVLADIN ARDINDAN TEK KIZ GELDİ

Sofia ve Carl hilip üç tane erkek evladın üzerine gelen kızlarının bu yılın şubat ayında dünyaya gelişi kraliyet ailesinin resmi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Açıklamada 40 yaşındaki Prenses Sofia ile 45 yaşındaki Carl Philip'ir kızının 7 Şubat'ta dünyaya geldiği belirtildi.

Yine açıklamaya göre hem bebeğin hem de annesinin sağlık durumları gayet iyi. Minik prensesin adı ise henüz açıklanmadı.

Mutlu çiftin sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek evladı bulunuyor.

Bu kız bebekle birlikte Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın sahip olduğu torun sayısı da dokuza çıktı.

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Çiftin tek kızı Prenses Ines, bu yılın şubat ayında dünyaya geldi. Doğumu da ailenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.





Sofia ve Carl Philip'in üç tane erkek evladı var. Üçüncü oğlunun doğumunda Sofia, "Hayat bana bir değil dört güzel prens verdi" diyerek mutlu haberi duyurmuştu Sofia.