Onu elinden alacaklar diye uykuları kaçıyordu... Annesinin gururu boyuna yetişti

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Özellikle de Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra onu hayata bağlayan en önemli unsur bu altı çocuğu. Bu yüzden de onların velayeti için eski eşi Pitt ile kıyasıya bir mücadeleye girmekten de çekinmedi Jolie. Zorlu günlerini bu altı çocuğu sayesinde aştı.

Ama elbette bütün anneler gibi Angelina Jolie'nin de çocukları için endişe etmekten uykusuz kaldığı, kalbinin sızladığı zamanlar oldu.

Elbette onlar büyüdükçe böylesine gelişmeler olmaya da devam edecek. Çünkü ünlü de olsanız sıradan da bu anneliğin değişmez kuralı.

HER ÇOCUĞU KALBİNDE AYRI BİR ÇARPINTI

Geçtiğimiz yaz Vietnamlı evlatlık oğlu Pax Thien'ın bir motosiklet kazası geçirmesi yüzünden yüreği ağzına geldi güzel yıldızın. Bir dönem Kamboçyalı ilk göz ağrısı Maddox'u üniversite için Güney Kore'ye yolladığında özlem çekti.

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İlk biyolojik kızı Shiloh'nun evden ayrılmak istemesi onu üzdü. Uzun sözü kısası Jolie de altı çocuğu için sayısız endişe yaşadı. Ama sonuç olarak onlarla mutlu olup gurur duyacak çok şeyi var.

Son dönemde efsane soprano Maria Callas'ı canlandırdığı Maria adlı filmiyle gündemde olan Jolie'nin bilinen bir başka özelliği de özellikle Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra gala ya da ödül törenlerine çocuklarıyla katılması.

Bazen toplu halde bazen teker teker annelerine eşlik ediyor altı çocuk.





SIRA ZAHARA'YA GELDİ

Dün gece gerçekleşen Altın Küre Ödül töreninde de annesiyle kırmızı halıya çıkma sırası Etiyopyalı kızı Zahara'ya geldi

Jolie, moda tasarımcısı olmak istediği bilinen 19 yaşındaki kızı Zahara ile birlikte geceye katıldı. Anne kız, desenleri farklı olsa da temelinde siyah ve beyaz renklerden oluşan uyumlu kıyafetleriyle törene katıldı.

Jolie kırmızı halıda da üniversite öğrencisi kızı Zahara ile birlikte gurur içinde objektiflere poz verdi.

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Angelina Jolie'nin, ufacık bir bebekken Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara bugün atık annesinin boşuna yetişen, güzel ve şık giyinmeye meraklı olduğu bilinen bir genç kız.

Ama Jolie de bütün annelerin çocuklarını büyütürken yaşadığı zorluklardan hatta kimi zaman daha fazlasından ayrıcalıklı kalmadı kızını bugünlere getirene kadar.

Angeline Jolie bu kez kızı Zahara ile baş başa Altın Küre Ödül Töreni'ne katıldı.





GERÇEK ANNESİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREN BİR KADIN JOLIE'NİN KABUSU OLDU

Bunlar arasında en kötüsü de 2007 yılında Zahara'nın gerçek annesinin ortaya çıkmasıydı. Daha da ötesinde onu geri istediğini söylemesi Jolie'ye ve o dönemde birlikte olduğu Brad Pitt'e soğuk terler döktürdü.

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Zahara; Angelina Jolie tarafından henüz 6 aylık bir bebeken Etiyopya'dan evlat ediriydi. Bundan yılar onra 2015'te Zahara'nın öz annesi olduğunu ileri süren Lentewab Dawit Lebiso adlı kadın "Kızımı geri istiyorum" diye ortaya çıktı.

Genç kadının "Kızımı istiyorum. Ben ve büyükannesi onun buraya gelmesini ve kimliğini yeniden bulmasını istiyoruz" dediği haberleri basına yansıdı.

Africa Ccho adlı gazetenin ileri sürdüğüne göre kızını evlatlık vermek için herhangi bir belge imzalamadığını bu olayın kendisinin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini de ileri sürdü.

Fakat Zahara kendisini evlat edinen annesi Angelina Jolie'nin yanında kaldı ve onun sunduğu imkanlarla büyüdü.

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KALÇASINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ

Zahara, 2020 yılında da önemli bir operasyon için ameliyat masasına yattı. Ondan önce Jolie, aslında yürümesi gereken bir yaşa gelmesine rağmen kızını kucağında taşıması yüzünden çok konuşuluyordu. Bunun nedenini de güzel yıldız 2020 yılında Time dergisi için kaleme aldığı bir makalede anlattı.

Jolie, o makalesinde Zahara'nın kalçasından operasyon geçirdiğini belirtti. Hatta aynı dönemde büyük kızı Shiloh da koltuk değneğiyle yürümesini gerektiren bir ameliyat geçirmişti.

Jolie onun nedenini açıklamasa da kızı Zahara'nın kalçasında doğuştan gelen bir bozukluk olduğunu bu yüzden bıçak altına yattığını açıkladı.

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Bu arada Zahara'nın karşılaştığı ilk sağlık sorunu bu değildi. Daha bebekken kolunda raşitizme bağlı bir hastalık tespit edildi.

Doğduğu ve altı aylık olana kadar yaşadığı Etiyopya'daki koşulların yol açtığı beslenme bozukluğu da Zahara'nın sağlığını olumsuz etkilemişti.

Ama Jolie onu evlat edindikten sonra bütün bu sorunlara da teker teker çare bulundu.

BABASININ SOYADINI İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İLAN ETTİ

Tam adıyla Zahara Marley, geçen yıl okuduğu okulda katıldığı bir etkinlikte babasının soyadı olan Pitt'i istemediğini tüm dünyaya ilan etti.

Kendini "Benim adım Zahara Marley Jolie diye tanıtan Zahara, bu şekilde boşanma savaşında annesinin yanında olduğunu da gözler önüne serdi.

Moda tasarımcısı olmak isteyen Zahara, annesiyle birlikte kırmızı halıya çıktığında diğer kız kardeşleri Vivienne ve Shiloh'dan daha rahat görünüyordu.