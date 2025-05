Onu doğurduğunda kucağına bile almak istememişti.. Şimdi sayesinde mutluluktan uçuyor... Güzel kızım artık üniversite mezunu!

Haberin Devamı

Çünkü ilk göz ağrısı, büyük aşkının ilk meyvesi artık üniversiteden mezun oldu... Ünlü oyuncuya da kızının bu mutlu gününde tüm ailesiyle birlikte onun yanında olmak düştü.

Elbette o özel günde çekilen fotoğraflara sosyal medya sayfasında da yer verdi ve ne kadar mutlu, gururlu olduğunu gözler önüne serdi.

BÜYÜK KIZI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan bu ünlü, Brooke Shields. Çocuk yaşında rol aldığı Pretty Baby adlı filmle ve eşine az rastlanır güzelliğiyle sinema tarihine geçen Brooke Shields, bir anne olarak bambaşka bir mutluluk yaşadı.

İkinci kocası Chris Henchy ile evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı, ilk göz ağrısı Rowan Frances Henchy, gazetecilik eğitimi gördüğü üniversiteden mezun oldu.

Wake Forest Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Rowan'ı bu mutlu gününde annesi Brooke ve babası Chris Henchy'nin yanı sıra 19 yaşındaki kardeşi Grier da yalnız bırakmadı.

59 yaşındaki Brooke Shieldbs, kızının mezuniyet töreninde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, o görüntülerin yanına da "Dikkatli ol dünya... İşte o geliyor... Başardı" mesajını yazdı. Ardından da "Seninle gurur duyuyorum Rowan… Üniversite mezunumuz" satırlarını ekledi.

Brooke Shields, kocası Chris Henchy ve küçük kızları Grier, Rowan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı.





Rowan, üniversite eğitimi için evden ayrıldığında annesi Brooke Shields ardından gözyaşı dökmüştü.





KENDİ ANNESİ BASKICIYDI... O İKİ KIZIYLA ARKADAŞ GİBİ OLDU

Kendi annesi Teri Shields ile çalkantılı bir ilişkisi olan Brooke Shields, kendi kızlarıyla gayet dostane bir ilişki yürütüyor. Hatta iki genç kızıyla arkadaş gibi olduklarını bile söyleyebiliriz.

Shields'ın kızı Rowan liseden mezun olduğunda da annesine bir jest yapmıştı. Onun 1998 yılındaki Altın Küre ödül töreninde giydiği kırmızı elbiseyle lise diplomasını almıştı Rowan.

Geçen yıl Jess Cagle'nin sunduğu sohbet programına konuk olan Brooke Shields, orada kızlarıyla ilişkisine dair ilginç açıklamalar yaptı. Kocası Chris işleri nedeniyle evden uzakta olduğunda Rowan ile Grier'ın kendisiyle beraber yattıklarını anlattı.

Shields "Küçük kızım bile artık 18 yaşını geçti. Ama biliyor musunuz kocam iş nedeniyle evden uzakta olduğunda ikisi de hala benim yatağımda uyuyor" diye anlatmıştı kızlarıyla ilişkisini.

Shields, kızlarıyla ilişkisi hakkında biraz daha ipucu verdi programda: "Hala birlikte romantik komediler izliyoruz. Onlar benim bebeklerim ve bu durum asla değişmeyecek."

Brooke Shields'ın bütün kariyerini ve hayatını bir dönem annesi Teri yönlendirdi. Yine de baskıcı annesinin ölümünden sonra onun ardından tek bir kötü söz söylemedi ünlü oyundu.





Çocuk yaşta rol aldığı Pretty Baby ile sinemaya hızlı bir giriş yapan Shields, bir dönemin en güzel kadınlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

ONU DOĞURDUĞUNDA DERİN BİR DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Brooke Shields bugün büyük kızı Rowan Francis'in üniversite mezuniyeti nedeniyle büyük bir sevinç duyuyor. Ama onu dünyaya getirdiği dönede yaşadığı doğum sonrası depresyonu yüzünden bebeğini kucağına bile alamamıştı.

Artık büyük kızıyla aynı dövmeyi yaptırıp küçük kızının kariyerinde elinden tutuyor olabilir ama bu serüvenin başı zorluklarla doluydu.

Gelin bir bakalım, kamera karşısında sanki hiç derdi yokmuş gibi gülen bu güzel kadının annelik serüvenindeki zorluklara.

Belki birçoğunuz, Shields'in ilk kez anne olduktan yani kızı Rowan'ı dünyaya getirdikten sonra kendini öldürmek istediğini ilk kez şu anda öğreniyorsunuz.

Bunun nedeni ise bazı kadınların karşılaştığı doğum sonrası depresyonu. Hatta Shields bu konuda bir kitap bile kaleme aldı.

2005 yılında yayınlanan Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitapta hayatının bu kısmını ayrıntısıyla anlattı.

'ONU KUCAĞIMA BİLE ALAMIYORDUM'

İlk kızının dünyaya gelmesinden sonra, kendini yaşadıkları dördüncü kattaki apartman dairesinden atmayı düşünmüş Shields. Kızının, yanında kendisi olmadan daha mutlu yaşayabileceğine inanıyormuş çünkü.

O dönemi kitabında şu satırlarla anlatıyor: "Gerçekten de artık yaşamak istemiyordum. Sonunda güzel bir kız bebeğim olmuştu ama ben ona bakamıyordum bile. Onu kucağıma alamıyordum, ona şarkı söyleyemiyordum, ona gülümseyemiyordum. Bütün istediğim yok olmak ve ölmekti."

Brooke Shields, bundan iki yıl önce konuk olduğu bir podcast yayınında kızı Rowan'ın dünyaya gelmesi öncesinde ve sonrasında yaşadığı zorlukları bir kez daha anlattı.

Hamile kalmasının zor olduğunu, doğum sırasında bazı komplikasyonlarla karşılaştığını belirtip "Bütün bunlar beni bitkin düşürdü, tükenmiş hissettirdi" dedi.

Bu durumun büyük kızı Rowan'ın dünyaya gelmesinden sonraki birkaç ayda devam ettiğini ekledi.

BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇABA HARCAMIŞTI

İlk bebeğini dünyaya getirmeden önce tam yedi kez başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavisi gördüğünü belirtti Shields.

Doğum yaparken çok fazla kan kaybettiğini bütün bunların da kendisi için bir tür travma etkisi yarattığını gizlemedi: "Çok fazla travma vardı. Bebeğimle birlikte eve gittiğimde onunla ne yapacağımı bilmiyordum."

O zor süreci şu sözlerle anlattı Shields "Tükenmiştim ve hormonlarım tamamen dengesiz bir hale gelmişti. Bunu kimse bilmiyordu. Kendi düşüncelerimi bile anlayamıyordum. En kötüsü de buydu."

'DAHA ÖNCE BİR BEBEĞİ KUCAĞINA BİLE ALMAMIŞTI'

Shields'ın anlattığına göre sonunda kocası Henchy bebeğin bakımı konusunda ona destek olmaya başladı.

O süreci de şu sözlerle anlattı Shields "Chris hemen baba konumuna geçti. Daha önce bir bebeği kucağına bile almamıştı ama şimdi kızımıza bakıyordu. "

Anlattığına göre Brooke Shields, doktorunun önerisiyle bir süre önce bıraktığı antidepresanları tekrar kullanarak yavaş yavaş hayata döndü.

Bir süre sonra da kızının ve kocasının yanında olmak istediğini hissetti. Bu zor süreci atlattıktan sadece üç yıl sonra bu kez küçük kızı Grier'i dünyaya getirdi.