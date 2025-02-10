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Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

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#Christy Turlington#Grace Burns#Ünlü Anneler Ve Kızları
Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:55

Bir dönemin en ünlü modellerinden biriydi. Hatta 90’larda ilk kez kullanılmaya başlanan süper model kavramı o ve arkadaşları için ortaya atılmıştı. Yıldız isim podyumlardan uzun zaman önce ayrılmış olsa da hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkartacak bir güzelliği ve formu var.

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Cindy Crawford, Linda Evangelista ve Naomi Campbell, Kate Moss ve Christy Turlington…

Bir zamanlar moda ve mankenlik denince herkesin aklına ilk gelen isimlerdi.

Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

Deyim yerindeyse burun kıvrılan ve pek de ciddiye alınmayan bu mesleği o güne kadar görülmemiş bir yere taşıyan ve hepsi birer podyum efsanesine dönüşen bu ünlü yıldızlar artık hepsi 50 yaşın üzerinde.

Yine de zaman onlardan güzelliklerini ve enerjilerini alabilmiş değil. Birçoğu emekliliğinin keyfini sürse de hâlâ özel defileler ve reklam kampanyalarında yer almaya devam ediyor.

Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

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Üstelik birçoğunun çocukları da annelerinin izini takip ederek aynı mesleğe gönül veriyor.

İşte bunlardan biri de 56 yaşındaki efsane model Christy Turlington ve 21 yaşındaki kızı Grace Burns.

Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

Anne kız New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Calvin Klein defilesine birlikte geldiler ve adeta spot ışıklarını herkesten çaldılar.

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Etkinlik, sekiz yıl sonra gerçekleşen ilk Calvin Klein defilesi oldu ve moda dünyasının yıldızları ikonik Amerikan markası için bir araya geldi. Christy Turlington da Klein'ın ilham perilerinden biriydi.

Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

Anne kız bu özel defileye siyahlara bürünüp gelirken birbirlerine olan benzerlikleri de gözlerden kaçmadı. Anne kızdan çok abla kardeşe benzeyen Christy Turlington ve Grace Burns gecenin en çok ilgi çeken iki ismi oldu.

Grace Burns, hem annesinden hem de babasından torpilli bir isim olarak ünlüler dünyasına genç yaşında hızlı bir giriş yapmıştı.

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Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

2000 yılında bir yardım etkinliğinde tanışan ve 2003 yılında evlenen yönetmen Ed Burns ve Christy Turlington’ın bir de 18 yaşında Finn adında bir oğulları var.

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Grace Burns modellik dünyasında annesinin ayak izlerini takip ediyor. İlk kez 2023 yılında İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen X LuisaViaRoma defilesinde podyuma çıkan genç yıldız bundan iki yıl önce de annesiyle birlikte Carolina Herrera'nın bir kampanyasında yer almıştı.

Onu da kendi gibi model yapmıştı… Anne kız değil abla kardeş gibiler

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#Christy Turlington#Grace Burns#Ünlü Anneler Ve Kızları

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