Onu bir hazine gibi herkesten saklıyor… Ünlü yıldızın kızı 5 yaşına geldi ama yüzünü kimseler görmedi

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Bu dediğini de yapıyor ve çalışma takvimini kızına göre düzenliyor. Sevgilisini seçerken bile kendi halinden anlayacak bir adam tercih etti zaten…

Gigi Hadid’in ünlü şarkıcı Zayn malik’le olan fırtınalı ilişkisinden doğan kızı Khai önümüzdeki eylül ayında 5 yaşını bitirecek.

Ünlü çift bir kavgalı bir barışık devam eden ilişkilerini kızları daha bir yaşındayken bitirmişlerdi.

Gigi Hadid kızının velayetini aldı. Ve onu kâh yaşadığı New York’ta kimi zaman da annesi Yolanda Hadid’in doğayla iç içe çiftliğinde büyüttü.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik’le kavgalı ayrıldıktan sonra bir süre birbirlerinden uzak durdu. Ünlü şarkıcı kendini toparlayıp kızının hayatında varlık göstermek için çabalamaya başladıktan sonra ikilinin arası da düzelmeye başladı.

Annesi gibi sarı saçları olan Khai onunla, teyzesi Bella ve anneannesi Yolanda Hadid’le mutlu mesut büyüyen sağlıklı bir kız çocuğu.

Ama daha yüzünü gören kimseler yok! Gigi Hadid birçok başka ünlü gibi kızının fotoğraflarını paylaşırken onun yüzünü asla göstermiyor.

Eğer dışarıda çekilmiş bir fotoğrafları varsa da rica minnet bu fotoğraflar yayınlanmıyor ya da Khai’nin yüzü buzlanıyor.

Hatta bir seferinde, Khai daha yeni doğmuş bir bebekken anneannelik sevinci yaşayan Yolanda Hadid onun yüzünün göründüğü bir fotoğrafını heyecanla paylaşmış, kızı bunu görüp öfkelenince hemen silmek zorunda kalmıştı.

Bu gizlilik bir yandan takdirle karşılansa da uzun süre Gigi Hadid’in hayranları bunun altında bir başka sebep olup olmadığını tartışmıştı.

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Khai’nin yüzünde belki bir doğum lekesi belki doğumsal bir bozukluk olabileceği gibi birçok teori de ortaya atıldı…

İki yıldır Hollwood’un ünlü yıldızı Bradley Cooper’la aşk yaşayan Gigi Hadid bu ilişki aralarındaki yaş farkına rağmen yürür mü yürümez mi diye konuşulurken büyük bir mutluluk yakaladı.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de bekar bir anne olarak bir kız çocuk büyüten Gigi Hadid’in kendine, kendisi gibi bir kızı olan bir aşk bulmasıydı.

Bradley Cooper’ın da Irina Shayk’la ilişkisinden 7 yaşında Lea adında bir kızı var. Ünlü çift bu yüzde birbirlerini iyi anlıyor ve önceliklerinin çocukları olduğunun da farkındalar.

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Hatta söylenenlere göre küçük Khai ve Lea çoktan tanışmışlar ve çok da iyi anlaşan iki arkadaşa dönüşmüşler… Bu da Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın ilişkisinin daha kolay ve sorunsuz ilerlemesini sağlamış…