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Televizyon
Haber Giriş: 11.04.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Online gala

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Online gala
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“Alef” ve “Ev Yapımı” dizileri koronavirüs salgını nedeniyle online gala yaptı.

Şifreyle giriş yapıldı

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı “Alef”in ilk iki bölümü sanal galayla beğeniye sunuldu. Alper Saldıran, Hande Erçel, Hatice Şendil, Sinem Kobal, Selma Ergeç gibi ünlü isimler kendilerine verilen şifreyle ilk iki bölümü izledi. Daha sonra ünlü isimler, Alef hakkındaki yorumlarını #alefgalasındaydım hashtag’i ile paylaştı.

Korona bize evde dizi çekmeyi öğretti

Oyuncularını evden çıkarıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışan bir yapımcının öyküsünü konu alan Birol Güven imzalı “Ev Yapımı” dizisinin ilk bölümünü ekip birlikte izledi. Salgın nedeniyle bir araya gelemeyen dizi ekibi, video konferans yoluyla buluştu. “Korona bize evde dizi çekmeyi
öğretti” diyen senarist Birol Güven, tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Online gala

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