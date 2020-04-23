Online çocuk şenliği

Ekip canlı yayında

Kanal D’nin büyük ilgiyle izlenen programı “Çok Güzel Hareketler 2”nin ekibi, “Evde Kal 23 Nisan Özel” sohbetiyle Demirören Medya Online Çocuk Festivali’ne katılacak.

Oyuncular, bugün saat 16.00’da Çok Güzel Hareketler’in YouTube hesabından gerçekleşecek canlı yayında kariyer yolculuklarını ve çocukluk anılarını esprili bir dille anlatacak.

Hayat Tamircisi’nden miniklere

Kendini hayvanlara adayan Hasan Kızıl nam-ı diğer ‘Hayat Tamircisi’nin hikayeleri de çocuk şenliğinin bir parçası olacak. Kızıl, 26 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Instagram’da @zeyd_hayattamircisi adresinden yayın yapacak.



Çocuklarla “Hayvan sevgisi nasıl oluşur?”, “Neden can dostlarımıza sahip çıkmalıyız?” gibi konularda sohbet edecek olan Hasan Kızıl, “en yakın arkadaşım” dediği eşeği Yağmur’un hikayesini de aktaracak.

Ünlülerle sohbet

Hürriyet yazarı Ömür Kurt, Instagram’da @hurriyetcomtr hesabı üzerinden ünlü isimlerle canlı yayınlar gerçekleştirecek. Kurt, yarın saat 17.00’de Tan Sağtürk’le, 25 Nisan’da da oyuncu Mehmet Erbil’le sohbet edecek.

Sevenleriyle buluşuyor

Demirören Medya ve Poll Production’ın düzenlediği “#EvdeKalMüzikleKal” projesi, Murat Dalkılıç’la devam ediyor. Şarkıcı bu akşam saat 21.30’da Poll Production’ın YouTube sayfasında canlı yayına katılacak, ardından konseri yayınlanacak.