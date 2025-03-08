Onların dünyası bildiğiniz gibi değil: Evlenince sadece eşlerinin değil onların da soyadı değişti!

Haberin Devamı

Dışarıdan bakıldığında güllük gülistanlık bir hayat sürdürdükleri düşünülen aile kimi zaman da benzerine filmlerde ya da romanlarda bile rastlanmayacak olayların kahramanı oluyor.

Bu ailenin bunca ilgi çekmesinin bir nedeni de yüzyıllardır süregelen kurallar... Belki birçoğu günümüz insanına saçma gelse de onlar bu kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak yaşıyor.

Gerçi, artık aileden üst düzey birinin daha önce bir evlilik yapmış biriyle hayatını birleştirmesi skandal sayılmıyor ama yine de sıradan insanlara tuhaf gelen başka kurallar ve gelenekler de var.

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri de aile üyelerinin soyadı.

Şöyle bir bakıldığında bütün İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin aynı soyadını kullanmadığı görülüyor zaten.

Aslında ailenin ana soyadı Mounbatten Windsor… Ama genellikle bu kullanılmıyor. Bunun yerine ailede hiyerarşik durum her değiştiğinde onunla birlikte değişen soyadları var.

Sözgelimi, Prens William ve Prens Harry, evlendikten sonra soyadları değişti. Yani bu evlilikler sırasında normal çiftler gibi soyadı değişenler iki kardeşin eşleri olmadı sadece. Kendileri de farklı soyadları aldılar.

BİR ZAMANLAR BABALARININ UNVANI ONLARIN SOYADIYDI

Prens William ve Harry, 20'li yaşlarında Wales (Galler) soyadını kullanıyorlardı. Bunun nedeni de babaları Prens Charles'ın o sırada Galler Prensi olmasıydı.

İki kardeş hem orduda hem de okul yıllarında Wales (Galler) soyadıyla tanındı.

Küçük bir hatırlatma yapalım... Şimdi bu soyadını William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu kullanıyor. Dedeleri kral, babaları Galler Prensi olduğu için ondan önce Cambridge soyadıyla anılan kardeşler hiyerarşi değiştiğinden bu yana artık Galler soyadını kullanıyor.

Konuya geri dönersek...

Haberin Devamı

KATE İLE EVLENDİ ONUN DA SOYADI DEĞİŞTİ

Prens William, 2011 yılında Kate Middleton ile evlendikten sonra Cambridge Dükü unvanını aldı. Karısı Kate de Cambridge Düşesi oldu. Dolayısıyla ikisinin de soyadı Cambridge olarak değişti.

O dönemde Kate ile William'ın çocukları da Cambridge soyadını kullandı.

Aynı şekilde Prens Harry de Meghan Markle ile evlendiğinde kendilerine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanı verildi.

O döneme kadar Harry Wales olarak bilinen Prens Harry'nin soyadı da Sussex oldu. Tabii ki karısı Meghan'ın da.

Her ne kadar 2020 yılında aile içindeki görevlerinden ayrılmış olsalar da Harry ile Meghan'ın unvanları ellerinden alınmadı. Yani Sussex soyadını resmi olarak kullanabiliyorlar.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İki kardeş artık barışsın diye canını dişine taktı: Gizli buluşmada Kate çok gözyaşı döktü Haberi görüntüle

'BİLİYORSUN BEN ARTIK BİR SUSSEX'İM'

Hatta Meghan, bir dijital platform için hazırladığı ev idaresi programında konuğu olan Mindy Kaling'in kendisine "Meghan Markle" diye hitap ettiğinde "Biliyorsun benim soyadım artık Sussex. Bu bizim aile soyadımız" diye onu uyardı.

Özetle İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri, ailede hiyerarşi değiştiğinde farklı soyadlarını kullanıyorlar.

BÜYÜK BABAANNENİN CENAZE TÖRENİNDE İLK KEZ YENİ SOYADLARINI KULLANDILAR

Bu değişimin en çarpıcı örneği de 2022 yılında hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth'i cenaze töreninde yaşandı.

Haberin Devamı

Törende Kate Middleton ile Prens William'ın iki büyük çocuğu George ve Charlotte da yer aldı.

O zamana kadar Cambridge soyadıyla bilinen George ile Charlotte törende Wales (Galler) soyadıyla tanıtıldı.

Babaları William, Galler Prensi olunca George, Charlotte ve Louis'nin de Cambridge olan soyadı Wales Galler) olarak değişti.





İKİ ALEDEN İKİ SOYADI

Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin soyadı ne?

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Mountbatten Windsor...

Ama bu soyadını sadece Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Pren Philip'in soyundan gelenler kullanabiliyor. Bu soyadının Windsor bölümü Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesinden.

Haberin Devamı

Mountbatten bölümü ise eşi Prens Philip'ten. Mountbatten Winsor soyadı 1960 yılında yayınlanan bir deklarasyon ile İngiliz kraliyet ailesinin soyadı olarak kabul edildi.

BİR SOYADI PRENS'İN DAYISINDAN: İngiliz kraliyet ailesinin soyadı olan Windsor'a, Mountbatten'ın eklenmesinin mimarı da Prens Philip'in dayısı Lord Louis Mountbatten. Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in dayısı Lous Mountbatten, Britanya'nın son Hindistan Genel Valisi olarak da biliniyor. Ailenin soyadının bir bölümünde imzası olan Lord Mountbatten 1979 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından yatına düzenlenen bir bombalı saldırıda öldürülmüştü.





KARIŞIKLIĞI BÖYLE ÖNLEDİLER

Fakat ilerleyen zamanlarda bir karışıklık ortaya çıktı.

Windsor soyadını, Kral 5. George'un neslinden gelen tüm torunları kullanıyordu. Ama hükümdar aile ile ailenin diğer kolunun ayırt edilmesi gerekiyordu.

Bu arada Kraliçe'nin eşi Prens Philip de çocuklarına kendi soyadını verememekten dertliydi. Bunun sonucu olarak Prens Philip'in anne tarafının soyadı olan Mountbatten da eklendi Windsor'a.

Aslında Mountbatten da Alman kökenli "Battenberg" soyadından geliyor. Aile, bu Alman ismini uyarlayıp Mountbatten haline dönüştürdü.