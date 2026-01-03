Onların aşkına romanlar yetmez

Haberin Devamı

YENİ YILDA DUYGU FIRTINASI

Yeni bölümün tanıtımında Kaya ve Zerrin’in yaşadığı büyük acı izleyenlerin yüreğini burkarken, Alya ve Cihan’ın romantik anları ekrana sıcacık duygular taşıyor. Aşk ve dramın iç içe geçtiği sahneler, yeni bölüm için beklentiyi artırıyor.

MAHKEME SAHNESİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri ise Boran’ın açtığı dava sonrası Alya ve Cihan’ın hâkim karşısına çıktığı sahneler oluyor. Mahkemeden çıkacak kararın ikilinin kaderini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

AŞK, ACI VE HESAPLAŞMA BİR ARADA

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümünde izleyiciyi hem gözyaşına boğacak hem de romantik anlarla içleri ısıtacak.

Aksiyonun ve duygusal hesaplaşmaların dozunun arttığı Uzak Şehir, yeni bölümüyle 5 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ekrana gelecek.