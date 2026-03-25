Birbirlerini sıcacık bir aşkla sarıp sarmaladılar... Ama evlilik yolunda hayaller büyük... Seven kalpleri en zor sınavda

Haberin Devamı

İkisinin de birbirlerine deli gibi aşık oldukları yan yana görüldükleri her seferinde dışarıdan bile belli oluyor.

Eski ilişkilerinden dünyaya gelen kızları da birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Hatta onlar bir ortak çocuk bile düşünüyorlar.

Daha da ötesinde ilişkileri giderek ciddileşiyor. 31 yaşındaki Gigi Hadid ile 50 yaşındaki Bradley Cooper, evlenmeyi bile düşünüyorlar yakın çevrelerine göre.

İLİŞKİ CİDDİLEŞİYOR AMA İKİ 'ENGEL' VAR

Ama bu konuda önlerinde bir değil iki engel var: İkisinin de anneleri.

Yani Gigi Hadid'in çok yakın bir iletişim içinde olduğu annesi Yolanda Hadid ve Bradley Cooper'ın kırmızı halıya bile el ele çıktığı annesi Gloria Campano.

Haberin Devamı

Bu iki kaynana adayının cephesinden gelen haberler Gigi ve Bradley açısından hiç de iç açıcı değil. Çünkü ayrı dünyaların insanı olan Yolanda ile Gloria'nın anlaşması mümkün görünmüyor yapılar yorumlara göre.

Her ne kadar Gigi Hadid ile Bradley Cooper iki yetişkin olsa da annelerini hiçe saymaları pek mümkün görünmüyor.

'BİRBİRLERİYLE GÖZ GÖZE GELEBİLDİKLERİNE İNANMAK BİLE ZOR'

İkisine de yakın bir kaynak "Gloria Campano ve Yolanda Hadid farklı dünyalardan geliyor. Yolanda bir modeldi ve gittiği her yede tüm bakışları üzerine çekmeye alışkın. Bradley'in annesi Gloria ise geleneksel bir Philadelphia ailesinden geliyor. Yolanda'ya hiç benzemiyor" diye konuştu.

Hatta bu kaynağa göre Yolanda ile Gloria'nın birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarını hayal etmek bile çok zor.

Ünlü çiftin her ikisi de anneleriyle gayet güzel geçiniyor...

Gigi, annesi Yolanda'nın çiftlik evinin yakınlarında satın aldığı bir yerde yaşıyor. Bradley için ise annesi dünyanın merkezi ve hep koruması altında tutmak istiyor.

Anneleriyle ilgili bu söylentiler yayıldıkça da Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın ilişkisinin geleceği daha fazla merak konusu oluyor.

Haberin Devamı

Gloria Campano, Bradley Cooper'ın 'kıymetlisi...' Sık sık önemli ödül törenlerinde kırmızı halıya bile onunla el ele çıkıyor.





Gigi Hadid de Yolanda Hadid ile çok iyi geçiniyor. Hatta annesi; onun akıl hocası. Bu yüzden de Hadid ile Cooper'ın birbirleriyle çok da anlaşamayan annelerini yok sayması zor.





ONLAR ORTAK BİR GELECEK PLANLIYOR

Diğer yandan Gigi Hadid ve Bradley Cooper Cooper cephesinden gelen haberlere bakılırsa ünlü çiftin geleceği dair ortak planları var.

Bir süre önce Life&Style dergisine konuşan bir kaynak Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın bir çocuk istediğini söyledi. Onun anlattığına göre bu konuda çoktan bir deneme yaptılar bile.

Haberin Devamı

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'den Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi.

Hadid ile Cooper, kızlarını çoktan birbirleriyle tanıştırdılar bile... Çifte yakın kaynaklara göre Hadid'in kızı Khai ile Cooper'ın kızı Lea gayet iyi geçiniyor.

Bunu gören Gigi Hadid ile Bradley Cooper da bir aile olabildiklerini görüp "Neden ortak bir çocuğumuz olmasın" diye düşünmeye başladı.

ÇOCUK BİLE İSTİYORLAR

Siteye konuşan kaynak 31 yaşındaki Hadid'in ilişkisini "Harika" diyerek tanımladığını anlattı. Üstelik ünlü çiftin birbirlerinin çocuklarıyla da gayet yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Yine bu kaynağa bakılırsa Hadid'in artık tek beklediği 50 yaşındaki sevgilisi Bradley Cooper'ın kendisine artık evlenme teklif etmesi.

Hadid'in 5 yaşındaki kızı Khai ile Cooper'ın 8 yaşındaki kızı Lea'nın bu kadar samimi olmasının da önemli bir nedeni var aslında.

Cooper, sevgilisi Hadid'in yaşadığı çiftliğin yakınlarında kendine bir çiftlik satın aldı. Bu yüzden de iki küçük kız sık sık bir araya gelip birlikte oynuyorlar.

Bir başka deyişle Bradley Cooper, sırf sevgilisine yakın olabilmek için kendine yeni bir ev satın aldı.

Aslında Gigi Hadid ile Bradley Cooper, çoktan ortak hayatlarını ve bir aile olarak düzenlerini kurmuş durumda. Ayrı evlerde yaşıyor olsalar bile!