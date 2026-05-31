OnlarÄ± gÃ¶ren yÄ±llardÄ±r evli sanÄ±yor... Set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± gizemli bir iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Bir de sette baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len ama hep gizemli kalan iliÅŸkiler var. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman herkes aÅŸka benzetiyor...

Ama taraflar "Sadece arkadaÅŸÄ±z" deyip geÃ§iÅŸtiriyor.

Yine de Ã¶ylesine samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyorlar ki onlarÄ±n sadece arkadaÅŸ olabileceÄŸine inanmak gÃ¼Ã§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

'ARKADAÅžIZ' DÄ°YORLAR KÄ°MSE Ä°NANMIYOR

Ä°ÅŸte bu tÃ¼rden iliÅŸkilerden birinin kahramanÄ± Meryl Streep ile Martin Short.

76 yaÅŸÄ±ndaki Streep ile aynÄ± yaÅŸtaki Martin Short ,ÂOnly Murders in the Building adlÄ± yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

StrepÂ ile Short bir sÃ¼redir Ã¶yle samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyorlar ki gÃ¶renler onlarÄ±n sevgili olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Ama kimse bu durumu ispatlayamÄ±yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Streep bu konuda hiÃ§ konuÅŸmuyor. Short da Ä±srarla "sadece arkadaÅŸ" olduklarÄ±nÄ±, en fazla Meryl Streep'e karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ±n "platonik" olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.





BÄ°R HAYRANI, YANINDAKÄ°NÄ° KOCASI SANDI

Ama durum bÃ¶yleyken Meryl Streep ile Martin Short, geÃ§tiÄŸimiz hafta Londra'da bir restorana gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler.

Restoranda yemek yiyen bir Meryl Streep hayranÄ±,Â cep telefonuyla ikilinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Sonra da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ama belli ki Meryl Streep'in medeni durumundan yani kocasÄ± Don Gummer ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan haberi yoktu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Meryl Streep ile kocasÄ±" diye sÃ¶z etti ikisinden.

AyrÄ±ca onlarla birlikte selfie Ã§ektirmek istemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aralarÄ±na girip o yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zel anlarÄ± bozmak istemediÄŸini ekledi.





'BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE SEVGÄ° DOLU DAVRANIYORLARDI':Â Ã–zetlemek gerekirse onlarÄ±n aralarÄ±ndaki iliÅŸki durumunu net bilmeyenler bile Meryl Streep ile Martin Short arasÄ±ndaki kimyayÄ± gÃ¶rebiliyor.Â SÃ¶z konusu kullanÄ±cÄ± iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n zaman zaman kahkaha attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama birbirlerine hep sevgi dolu davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

ARALARINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ° HEP MERAK KONUSU OLDU

Meryl Streep ile Martin Short kimi zaman oynadÄ±klarÄ± yapÄ±mÄ±n galalarÄ±nda el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§seler de aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki olduÄŸunu hiÃ§ aÃ§Ä±klamadÄ±lar.

Ama ne zaman bir araya gelseler onlarÄ± tanÄ±yan ya da tanÄ±mayan herkes aralarÄ±nda Ã§ok Ã¶zel bir iliÅŸki olduÄŸunu fark edebiliyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meryl Streep ile Martin Short arasÄ±ndaki iliÅŸki aÅŸk deÄŸilse bile sÄ±radan bir arkadaÅŸlÄ±ktan Ã§ok daha derin.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Short bir sÃ¼re Ã¶nce karÄ±sÄ± Nancy Dolman ile evlat edindiÄŸi Ã¼Ã§ Ã§ocuktan biri olan 42 yaÅŸÄ±ndaki Katherine'i kaybetti.

Ä°ÅŸte bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ±n dermanÄ±nÄ± da Meryl Streep'te buldu.

Meryl Streep ile Martin Short, 2021 yÄ±lÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan Only Murders in the Bulding adlÄ± yapÄ±mda rol alÄ±yor. Ä°kilinin setteki dostluÄŸunun aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ± da bitmek bilmiyor. Ama her ikisi de bu konuda net bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ deÄŸil.





'Ä°HTÄ°YAÃ‡ DUYDUKLARI HER ÅžEYÄ° BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDE BULDULAR'

Bir kaynak bu konuda "Onlar sadece birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorlar. Sanki ikisi de hayatlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamasÄ±nda ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± her ÅŸeyi birbirlerinde buldular. AralarÄ±nda inanÄ±lmaz bir iliÅŸki var" dedi.

Yine aynÄ± kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Meryl Streep ile Martin Short, birlikte olmaktan bÃ¼yÃ¼k keyif alÄ±yorlar ve iliÅŸkilerinde nadir bulunan bir rahatlÄ±k var.

Onlar her ne kadar kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda aralarÄ±ndaki iliÅŸki hakkÄ±nda net bir tanÄ±mlama yapmasalar da dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nen Ã¶zel bir iliÅŸki yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri.





HERKES ONLAR KADAR ÅžANSLI DEÄžÄ°L

Ve bu iliÅŸki bÃ¼yÃ¼k Ã¶cÃ¼de onlarÄ±n yaÅŸÄ±ndaki insanlarÄ±n aÅŸktan beklediÄŸi her ayrÄ±ntÄ±yÄ± kapsÄ±yor.

Zaten onlarÄ± yakÄ±ndan tanÄ±yan bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±klarÄ± da bunu destekler durumda: "Herkes hayatta bu kadar yakÄ±n birini bulacak kadar ÅŸanslÄ± deÄŸil.Birbirlerini gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yorlar, zor zamanlarda destekliyorlar. Sakin bir iliÅŸkileri var."





Meryl Streep, Don Gummer ile bir evlilik yaptÄ±. Bu evlilik 1978 ile 2017 arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼. DÃ¶rt Ã§ocuklu evliliÄŸin bittiÄŸi bile Ã§iftin boÅŸanmasÄ±ndan yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Streep Ã¶zel hayatÄ± konusunda iÅŸte bu kadar ketum bir baÅŸka deyiÅŸle.

Martin Short ile Nancy Dolman ile 30 yÄ±l evli kaldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda onun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar bir yastÄ±ÄŸa baÅŸ koydu Ã§ift. Bu evlilik sÄ±rasÄ±nda da Ã¼Ã§ Ã§ocuk evlat edindiler.