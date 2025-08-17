Güner Özkul Yeşilçam'ın ustalarını anlattı: Onları evli sanıyorlardı

Haberin Devamı

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, sinema ve tiyatro efsanesi Münir Özkul yaşasaydı, 15 Ağustos’ta 100’üncü yaşını kutlayacaktı. Kızı Güner Özkul, sanatçıyı doğum gününde en güzel anılarını anlatarak andı. Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Özkul, duygusal anlar yaşadı.

BABAM ÇOK ZAMPARAYDI

5 Ocak 2018’de vefat eden Münir Özkul’un ölümünü uzun süre kabullenemediğini söyleyen Güner Özkul, “Büyük sanatçılar eserleriyle ölümsüz oluyor. Babam da bizlere bıraktıklarıyla ölümsüz oldu” dedi. Babasının özel hayatından söz eden Özkul, anılarıyla gülümsetti: “Çok zampara bir adamdı. Kaç kadından beni bahane ederek kurtuldu. ‘Kızım seni sevmedi’ diyerek.” Güner Özkul, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babasının 40 yıllık hayat arkadaşı Umman Özkul için “Babamı çok sevdi, çok kararlı çıktı. Çok da güzel baktı. Bana üveylik hissettirmemek için elinden geleni yaptı. Çok iyi biriydi” dedi.

ADİLE TEYZE CAN DOSTUYDU

Münir Özkul’un birçok filmde birlikte rol aldığı Adile Naşit’ten de söz eden Güner Özkul, iki usta ismin çok yakın dost olduklarını söyledi: “Adile Teyze babamın can dostuydu. Birçok kişi babamla Adile Teyze’yi gerçek karı koca sanmış. Onun kadar bonkör, onun kadar kalender bir insan çok az gelir dünyaya. Zor günlerimizde bize çok yardım etti. Her alışverişe çıktığında bize de yağdırırdı.”

GÜNER ÖZKUL USTALARI ANLATTI

* KEMAL SUNAL: “Çok ciddi bir adamdı. Sakin, kendi halinde bir insandı. Ben onu hep gülmeyen, sakin biri olarak hatırlıyorum. Altın kalpliydi.”

* TARIK AKAN: “Benimle dalga geçerdi. Ben her şeye gülerdim, ‘Koftiden gülüyorsun, gülme’ derdi. Tarık Abi gençken ablama hayranmış. Kartopu atarak ablamla flört edermiş. Çok bonkör, çok kalender bir insandı.”

* AYŞEN GRUDA: “Çok matrak bir insandı. Çok da ağzı bozuktu.”

* ŞENER ŞEN: “Şener Abi’yi en çok Citroen arabasıyla hatırlıyorum. Sürekli bozulurdu, iterdik. Ama arabasına da, Şener Abi’ye de hayrandım. Gitmeyen arabanın hayalini kurardım. Bir de Şener Abi çok iyi bir aşçıydı.”

İyi ki doğdun Münir Usta

Çağan Irmak’ın yönettiği “Adile” filminde Münir Özkul’u canlandıran Levent Can, usta oyuncunun 100’üncü yaşını setten paylaştığı fotoğrafıyla kutladı: “İyi ki doğmuşsun Münir Usta. İyi ki bu dünyada bizlere o eşsiz eserlerini bırakmışsın. İyi ki seni canlandırmak onuruna erişmişim.”