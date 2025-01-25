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Onlar için 'Uzak Şehir' İstanbul

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Sahra Şaş#Nare Albora
Onlar için Uzak Şehir İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 12:25

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir ile izleyici karşısına çıkan Sahra Şaş, oyunculuk performansı ile dikkat çekiyor.

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Mardin’deki çekimlerden ve dizinin başarısından bahseden güzel oyuncu “Uzak Şehir gerçekten çok iyi bir proje. Harika gidiyor. Herkes diziyi çok sevdiğini söylüyor. Yoğun çalıştığımız için İstanbul’a çok sık gelemiyoruz ama burası bizim için özlem dolu bir yer. Sevdiklerimiz burada, o yüzden geldiğimizde onlarla zaman geçiriyoruz.” dedi.

Onlar için Uzak Şehir İstanbul

“MARDİN İNANILMAZ BİR ŞEHİR”

AyNa Yapım imzalı dizinin çekimlerinin Mardin’de olmasının kendisine ayrı bir deneyim kattığını belirten oyuncu, “Mardin inanılmaz bir şehir. Coğrafyası bambaşka. Orada olmak başka bir dünyaya gitmek gibi hissettiriyor. Dizinin başarısının bir nedeni de Mardin’in büyüsü...” şeklinde konuştu.

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Onlar için Uzak Şehir İstanbul

Uzak Şehir, yeni bölümleri ile her pazartesi Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Onlar için Uzak Şehir İstanbul

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#Uzak Şehir#Sahra Şaş#Nare Albora

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