×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Önerilmeyen bölgeye girdi... Kuralsız Sokaklar kaosun ve renklerin izinde!

Güncelleme Tarihi:

#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 11:43

Kanal D'nin her bölümüyle büyük ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız coğrafyaları ekrana getiren yapımda, çarpıcı görüntüler izleyiciyi bu akşam yine ekran başına kilitleyecek.

Haberin Devamı

'ÖNERİLMEYEN BÖLGE'YE YOLCULUK

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın yeni bölüm ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, seyahat severlerin listesinde yer almayan, "Önerilmeyen Bölge" olarak anılan alana girecek. Engelleri aşıp, yerel halkın geçimini sağlamak için kurduğu, büyük bir kaosun hakim olduğu karmaşık pazar alanına girmeyi başaran Öztürk, ilginç görüntüler eşliğinde deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak.

Önerilmeyen bölgeye girdi... Kuralsız Sokaklar kaosun ve renklerin izinde

KADERİNE TERK EDİLMİŞ UNUTULMUŞ YERLER

Kuralsız Sokaklar, ikinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyici hikayelere ortak edecek. Yaşayanların dışında kimsenin bilmediği yoksulluk ve sefalet çeken mahalleleri gezen Mert Öztürk, günde 8-10 dolara çalışan tersane işçilerinin hayatta kalma mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Ardından, sadece kadınların girdiği "Kadınlar Pazarı"nın keşfe çıkacağı programda, bölge halkının güler yüzü ve misafirperverliği dikkat çekecek.

Haberin Devamı

Önerilmeyen bölgeye girdi... Kuralsız Sokaklar kaosun ve renklerin izinde

TURİZM CENNETİNE YOLCULUK

Kuralsız sokakların son durağı ise "Güney Amerika kapısı" olarak anılan Kolombiya olacak. Programda, çetelerden eser kalmayan, adeta turizm cennetine dönen bölgenin çılgın ve eğlenceli yüzü ekrana taşınacak.

Önerilmeyen bölgeye girdi... Kuralsız Sokaklar kaosun ve renklerin izinde

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!