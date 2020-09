One Spring Night dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? One Spring Night oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Kore inancına göre Kış mevsiminin ilk karı yağdığında sevdiğiniz kişiyle birlikte olursanız veya onu görürseniz, büyük bir aşk yaşayacaksınız. Fakat dizide büyük aşk, ilk karda değil, mevsimin son karında yaşanıyor. 22 Mayıs’ta Neftlix’de 16 bölüm olarak yayınlanan dizinin, ikinci sezonu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

One Spring Night Dizisinin Konusu Nedir?

Lee Jeong-in (Han Ji Min) bir kütüphanecidir. Kim Jun Han (Kwon Gi-seok) ile dört yıldır birliktedir ve evlilik kararı almışlardır. Fakat, Jeong-in kendini mutsuz hissetmektedir. O akşam, sevgilisiyle buluşmak yerine arkadaşı Song Young Joo’n (Lee Sang-Hee)’a uğrayıp kafayı dağıtır ve geceyi orada geçirir.

Sabah baş ağrısıyla uyanan Jeong-in işe giderken bir eczaneye uğrayıp, ilaç almak ister. Hikaye de burada başlıyor. Eczacı Yu Ji-ho (Jung Hae In), ilacı verir, fakat Jeong-in cüzdanını evde unutmuştur. Göz göze gelerek uzun süre bakışırlar ve aşk ateşi o anda yanmaya başlar.

Bundan sonraki süreç sancılı ve zorlu olacaktır. Çünkü Jeong-in nişanlıdır ve evlilik aşamasındadır, nişanlısını aldatıyor konumundadır. Ji-ho’nun da önceki sevgilisinden bir çocuğu vardır. Sevgilisi bebeği Ji-ho’ya bırakıp terk etmiştir. Kore’de çocuklu bekâr babaların evlenmeleri çok zordur.

One Spring Night Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizinin orijinal bölümleri 32 bölümdür. Fakat Netflix, iki bölümü birleştirerek tek bölüm yapmış ve diziyi 16 bölüme indirmiştir. 16 bölüm halinde bir sezon yayınlanan dizinin ikinci sezonu hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

One Spring Night Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrollerinde Kore sinemasının ünlü aktrislerinden Han Ji Min (Miss Baek, Keys To The Hart, Two Rays of Light, The Age of Shadows) oynuyor. Han Ji Min’e diğer başrolde Jung Hae In (Start, Tune in for Love, Heung-Boo: The Revolutionist, The Age of Blood, The Youth) eşlik ediyor.

Dizinin diğer oyuncuları; Kim Joon-Han (Kwon Ki-Seok), Lim Seong-Eon (Lee Seo-In), Joo Min-Kyung

(Lee Jae-In), Song Seung-Hwan (Lee Tae-Hak), Gil Hae-Yeon (Shin Hyung-Sun), Lee Moo-Saeng (Nam Shi-Hoon), Lee Sang-Hee (Song Young-Joo), Yun Seul (Oh Ha-Rin)’dir.

One Spring Night Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni An Pan Seok’tur. Seok, Secret Affair dizisiyle 2014 50. BaekSang Sanat Ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştır. Yönetmenin yönettiği diziler arasında; Something in the Rain, Heard It Through the Grapevine, The End of the World, How Long I've Kissed bulunuyor.

One Spring Night Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını MBC ve Netflix şirketleri üstlenmiştir. Bu şirketler aynı zamanda dizinin yayıncısı konumundadırlar.

One Spring Night Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Kim Eun yapmıştır. Kim Eun, bu diziyle birlikte Something in the Rain (2018) dizisinin de senaristliğini yapmıştır.