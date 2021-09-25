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One Punch Man 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

#One Punch Man#One Punch Man 3. Sezon#One Punch Man Konusu
One Punch Man 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu

Anime severlerin yakından takip ettiği Netflix’te yayınlanan One Punch Man 3. sezon ne zaman gelecek araştırmaları hız kazandı. Normal şartlarda Eylül ayında yayınlanması beklenen One Punch Man yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu merak konusu. İşte One Punch Man 3. sezon detayları…

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Geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Netflix’in One Punch Man dizisi anime serisi olarak dikkat çekiyor. İlk 2 sezonu Eylül aylarından yayınlanan One Punch Man 3. Sezon beklentisi izleyicide One Punch Man 3. sezon ne zaman gelecek araştırmalarına neden oldu. Peki, One Punch Man 3. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte merak edilenler…

ONE PUNCH MAN 3. SEZON NE ZAMAN?

Madhouse Stüdyo tarafından geliştirilen ve Shingo Natsume (Sezon 1) ve Chikara Sakurai (Sezon 2) tarafından yönetilen anime, sanatçı ONE tarafından aynı başlık altında uyarlandı.

One Punch Man ilk sezonu Ekim 2015’te TV Tokyo‘da ve ikinci sezonu da geçtiğimiz yıl nisan ve temmuz ayları boyunca haftalık olarak yayımlandı. Bu sezon da aynı tarihlerde yayınlanması beklenirken, Covid-19 salgını nedeniyle çekimler gerçekleştirilemedi.

2 yıllık bekleyişin ardından One Punch Man 3.Sezon onayının alındığı haberi yayınlandı. Ancak dizi çekimlerine henüz başlanmadı. Madhouse Stüdyo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 yılını işaret etti.

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ONE PUNCH MAN KONUSU NEDİR?

One Punch Man, süper kahramanlarla dolu bir dünyada Saitama eşi bulunmayan bir kahramandır. Aynı zamanda Saitama süper kahraman yaşamını da sevmemektedir. Süper gücünü kontrol etmek için aldığı eğitim sırasında tüm saçlarını kaybeder. Şimdi ise yeni maceralara atılmaya başlar.

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