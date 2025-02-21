Önce yengesi, sonra babası ve karısı... William'ın kanser korkusu

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Önce Kral Charles'ın skandaldan skandala koşan ortanca kardeşi Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson meme kanseri tedavisi gördü, ardından cilt kanserine yakalandı. Geçen yılın başlarında Kral Charles'a türü açıklanmayan bir kanser teşhisi konuldu.

Son olarak yine geçen yılın ilk yarısında Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Bu durum tüm aileyi ama en çok da kocası Prens William ile üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'yi etkiledi.

Neyse ki sonunda Kate tedavisinin bittiğini duyurdu ve yavaş da olsa hayata dönmeye başladı. Galler ailesi tam rahat bir nefes almışken bu kez de William'ı kanser korkusu sardı!

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WILLIAM BİR DİZİ TESTTEN GEÇECEK

Bunun nedeni ise Prens William'ın orduda hizmet yaptığı dönemdeki helikopter uçuş eğitmeni Zach Stubbings'in henüz 47 yaşında kanser nedeniyle hayata veda etmesi.

Ölümüyle William'ı da derin bir üzüntüye boğan Stubbings'in helikopterlerin salgıladığı zehirli gazlar nedeniyle kansere yakalandığı iddiaları dolaşıyor ortalıkta.

Bu durum kendisi de yıllarca ambulans helikopter kullanan hatta hala kimi zaman bu şekilde seyahat eden William'ın endişeye kapılmasına neden oldu.

Kensington Sarayı kaynaklarına dayandırılan iddialara göre bu nedenle William da ciddi bir kanser taramasından geçecek. Aslında hayatı boyunca düzenli sağlık kontrolü yaptıran William'a bu kez daha ciddi testler uygulanacak.

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William'ın eğitmeni olan Stubbings 2013 yılında kan ve kemik iliği kanserine yakalanmıştı. Uzun süren mücadelesini bu yılın başlarında kaybetti. Stubbings, ölümünden önce sık sık helikopter uçurduğu sırada zehirli gaz soluduğundan şikayet ediyordu.

Zach Stubbings, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda bu konudan şikayet etmişti... "Kargo kapısının yanındaysanız, egzoz doğrudan içeri gelir.Daha da kötüsü, eğer vinç üzerinde çalışıyorsanız, ki ben çalışıyordum, kafanızı doğrudan içine sokuyorsunuz" diye konuşan Stubbings, bu zehirli dumanlardan şikayet etmişti.

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Stubbings, hiçbir koruma olmadığını da sözlerine ekledi.

Söylenenlere göre İngiliz hükümeti bu konuda bir soruşturma başlatıyor.

ARDI ARDINA KANSER HABERLERİ GELDİ

İngiliz kraliyet ailesinden ilk kanser haberi Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson'dan geldi. Meme kanserine yakalandığını açıklayan Ferguson gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Fakat kısa süre sonra bu defa da cilt kanseri olduğu belirtildi. Her ne kadar hastalığın tehlikeli bir formu olduğu belirtilse de dış görünüşüne bakılırsa Ferguson'ın durumu gayet iyi.

Bunların ardından geçen yılın ilk yarısında Kral Charles'ın kanser tedavisi göreceği açıklandı. Bu durum tam Kate'in karın bölgesinden ameliyat geçirdiğinin duyurulmasından bir ün sonra resmen açıklandı.

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Ardından Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Ardı ardına gelen bu haberler tüm dünyada bir şok etkisi yarattı. Kate Middleton, geçen yılın eylül ayında tedavisinin bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.