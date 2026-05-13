Önce okul sonra iş… Ünlü çiftin kızı model oldu

Hatta sektörde kariyerlerine doğuştan sahip oldukları ünle başlayan bu çocuklara “nepo baby” yani torpilli bebek ismi veriliyor.

İşte bir dönemin ünlü çifti Gwyneth Paltrow ve Chris Martin’in kızı Apple Martin de bu torpilli bebeklerden bir tanesi.

Annesi Hollywood’un babası da müzik sahnelerinin en ünlü yıldızlarından olan Apple Martin bir süredir küçük adımlarla ilerlediği modelliğe hızlı bir giriş yaptı ve ünlü moda markası Chloe’nin yeni yüzü oldu.

21 yaşındaki genç model yer aldığı kampanya çekimlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşırken gururlu annesi Gwyneth Paltrow da kızının gönderilerinin altına “Nefes kesici" diye yorum yaptı.

Annesinin güzelliğini miras alan Apple Martin’in modellikle başlayan kariyerinde hızla yükselip belki ileride annesi gibi oyunculuk da yaparak ünlüler dünyasının yıldız isimlerinden biri olacağı düşünülüyor.

Apple Martin bir yandan ailesinin ünü sayesinde kolayca modellik kariyerine başlamış olsa da eğitimini de ihmal etmedi.

Gwyneth Paltrow ve Chris Martin geçen hafta kızları Apple’ın üniversite mezuniyet töreninde bir araya gelmişti.

ABD’nin prestijli üniversitelerinden bir olan Vanderbilt’ten mezun olan Apple Martin, kabul oranı sadece %5,3 olan bu seçkin okuldan Hukuk, Tarih ve Toplum Bilimleri bölümünden mezun oldu.

Genç yıldızın mezuniyet törenine 12 yıl önce boşanan ancak ayrılmalarına rağmen dostluklarını koruyan anne ve babası Gwyneth Paltrow ve Chris Martin birlikte katıldı. Kutlamada Gwyneth Paltrow’un 2018'de evlendiği ikinci kocası, televizyon yapımcısı Brad Falchuk da vardı.