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Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

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#Teddi Mellencamp#Melanom#Beyin Tümörü
Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:15

Yıllardır televizyon ekranlarında yayınlanan programlarla tanınan ünlü oyuncunun yaşadığı kâbus bir türlü bitmek bilmedi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan yıldız isim hâlâ yaşam mücadelesi veriyor.

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Önce cilt kanserine yakalanan, ölümcül hastalığı yenebilmek için defalarca bıçak altına yatan ünlü oyuncu bu kez de beyninde bulunan çok sayıdaki tümör yüzünden ölümle yaşam arasında bir savaş veriyor.

Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

YILLARDIR HASTALIKLARIN PENÇESİNDEN KURTULAMADI

Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve ekranların en çok izlenen realite şovlarından “Real Housewives of Beverly Hills”in yıldız ismi Teddi Mellencamp, 16 kez ameliyat olup tam da artık cilt kanserini yendikten sonra aldığı haberle yeniden yıkılmıştı.

Haftalarca geçmeyen baş ağrılarının sebebini öğrenmek için doktora gittiğinde beyninde çok sayıda tümör olduğu ortaya çıkan Teddi Mellencamp acil şekilde ameliyata alınmıştı.

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Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

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ÖLÜMCÜL TÜMÖRLERİ ALINSIN DİYE ACİL AMELİYATA GİRMİŞTİ

Doktorlar öncelikle ünlü oyuncunun beynindeki onu her an öldürebilecek iki tümörü çıkarmak için harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda ağır bir ameliyat geçiren Teddi Mellencamp daha sonra kalan tümörler için radyasyon tedavisi göreceğini açıklamıştı.

Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

Yaşadığı bu zorlu sürecin ardından ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan ve durumunu hayranlarına aktaran yıldız isim ne yazık ki bire kez daha kötü haberlerle karşılaştı.

İYİLEŞMEYİ BEKLERKEN KÖTÜ HABER ALDI

Ameliyat yüzünden saçlarını kazıtmak zorunda kalan ve dikiş izleri görünen Mellencamp haberi gözyaşlarıyla duyururken doktorların onu ameliyat ederken beyninde daha fazla tümör bulduğunu açıkladı.

Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

Ameliyattan sonra yaralarını kapatmak için konan zımbalar alınırken çekilen fotoğraflarını paylaşan Teddi Mellencamp hayranlarına “Savaşım henüz bitmedi” mesajı vererek önümüzdeki günlerde de onu zorlu süreçlerin beklediğini duyurdu.

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Mellencamp Instagram hesabından “Ameliyatımın başarılı geçmesini ve iyileşme sürecimin rahat geçmesini sağlayan inanılmaz cerrahlar, doktor ve hemşireler için çok minnettarım” diye yazdı.

Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Gözündeki yaş dinmiyor… İyileşmeyi beklerken kötü haber aldı

"SAVAŞIM DAHA BİTMEDİ"

Doktorların ameliyat sırasında beklemedikleri bir şeyle karşılaştığını açıklayan ünlü oyuncu “Beklenenden daha fazla tümör çıkarıldı: Toplamda 4 tümör. Bu mücadele henüz bitmedi ama bu raund kazanıldı. Çocuklarımın, ailemin ve en yakın arkadaşlarımın kahkahaları, desteği ve sabrı, kelimelerin minnettarlığımı tam olarak ifade edemeyeceği bir armağandır” sözleriyle yanında olanlara teşekkür etti.

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#Teddi Mellencamp#Melanom#Beyin Tümörü

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