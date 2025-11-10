Önce iplik fabrikasında işçiydi, sonra Anadolu'da bir köy öğretmeni... O şimdi Türk sinemasının yaşayan efsanesi!

Haberin Devamı

Böyle anlatınca ilk bakışta sıradan birinin hayat öyküsü gibi geliyor bu. Ama değil. Bu anlattığımız Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Şener Şen'in öyküsü...

Önümüzdeki 21 Aralık'ta 83'üncü yaşını bitirecek usta oyuncu. Nice tiyatro oyununda, nice filmde unutulmayan karakterlere hayat verdi yıllarca.

Ama kısaca özetine bile bakıldığında aslında onun hayat öyküsünün de oynadığı filmlerden hiç farklı olmadığı gözler önüne seriliyor zaten.

Biz de bu büyük ustanın bir değil birkaç kez filme ya da romanlara konu olacak hayatını bir kez daha hatırlayalım ve onun yeni yaşına erken bir kutlama yapalım istedik.



BABASI MARANGOZLUKTAN OYUNCULUĞA GEÇTİ

26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya gözlerini açtı Şener Şen. Babası Ali Şen de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri... Ama hatırlatmak gerekir ki o da önceden marangoz alarak hayatını kazanıyordu. Sonradan oyunculuğa başladı.

Şen, aslında lise yıllarında sürekli sınıfta kalıyordu. Durum öyle olunca okumayı bırakıp bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı.

Sonradan liseyi bitirdi. O dönemde lise mezunları öğretmen açığı nedeniyle öğretmen olarak atanıyordu. Muş'ta bir ilkokulda 1964 ile 66 arasında ilkokul öğretmenliği yaptı.

Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Hem tiyatro sahnelerinde hem de radyo tiyatrolarında görev aldı. Ancak kazandığı para yetmeyince sinemaya geçiş yaptı.



Şener Şen, 1964 ile 1966 arasında Muş'ta köy öğretmenliği yaptı... Gerektiğinde üstünde montuyla buz gibi sınıfta öğrencilerine ders verdi.





FİGÜRANLIKTAN YILDIZ OYUNCULUĞA

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi küçük rollerde yer aldı.

Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu.

Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dönemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucunda artık başrollerde oynaması gündeme geldi.

'NAMUSLU' FİLMİYLE İLK BAŞROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti.

Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı.

Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey 'de şöhret olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de rol aldı.

Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı.

TÜRK SİNEMASINDA DEVRİM YARATAN FİLMİN BAŞROL OYUNCUSUYDU

1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı.

Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı, ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi Şener Şen'in unutulmaz filmlerinden.

İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden Bengü adında bir kızı var. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.

Şener Şen, Yeşilçam'ın bir dönemine Vecihi karakteriyle damgasını vurdu.





Onun unutulmayan karakterlerinden biri de Hababam Sınıfı serisindeki Badi Ekrem.





Muhsin Bey, usta oyuncunun rol aldığı unutulmaz filmlerden biri.







Türkan Şoray ile başrol paylaştığı İkinci Bahar ise Şen'in ekran tarihine bıraktığı silinmez izlerden.