Önce gencecik kocasını sonra oğlunu toprağa verdi.... O garip yüzünü karnındaki bebek güldürecek!

Haberin Devamı

Daha da ötesinde insan büyük acılarla daha olgun yaşlarda başa çıkmak zorunda kalır eğer şanslı çoğunluk içinde yer alıyorsa...



Anne ya da babanın kaybı gibi.. Ya da eşinin kendisinden önce hayata veda etmesi gibi.

Ama Kelsey Parker için hayat öyle akmadı...

Kocası Tom Parker, daha 33 yaşındayken hayata veda etti. Kelsey de iki küçük çocuğuyla bir başına kaldı. Genç yaşında toprağa verdiği kocasının acısını tuttu uzun süre.



Bu konuda verdiği bir röportajda da "Bu kadar erken yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştim" sözleriyle yorum yapmıştı.

Gözden Kaçmasın Onları gören yıllardır evli sanıyor... Set arkadaşlığı gizemli bir ilişkiye dönüştü Haberi görüntüle





Haberin Devamı

ONCA HEVESLE BEKLEDİĞİ OĞLU ÖLÜ DOĞDU

Sonrasında yeniden aşka kalbini açtı. O sırada da hamile kaldı.

Tam sevgilisi Will Lindsay ile bir çocuk sahibi olmanın sevincini yaşarken yine acı bir sürprizle karşılaştı. Adının Phoenix olmasını planladıkları oğlu ölü doğdu.

Kısacası bir mutluluğu daha yarım kaldı Kelsey Parker'ın. O süreçte de kocası Tom'un ölümünden sonra yine hayatının kabus dolu bir bölümünü yaşadı.





ŞİMDİ HAYAT ONA GÜZEL BİR SÜRPRİZ HAZIRLADI

Yine de aradan geçen bir yıla yakın zaman içinde hayat ona güzel bir sürpriz hazırladı.

36 yaşındaki Kelsey Parker, sevgilisi Will ile yeni bir bebek beklediklerini sosyal medya sayfasından duyurdu.

Bebeğinin ultrason görüntülerini paylaşırken ölü doğan oğlunu ve dört yıl önce kaybettiği kocası Tom Parker'ı da unutmadı.

Gözden Kaçmasın Kızının en mutlu gününde kendini zor tuttu... Yüzü gülerken sessiz gözyaşları yüreğine aktı Haberi görüntüle





'KOCAM VE OĞLUM BİZE CENNETTEN KÜÇÜK BİR HEDİYE GÖNDERDİ'

Kelsey Parker "Bundan bir yıl önce haziran ayında güzel oğlumuz Phoenix'i kaybettik.



Ama bütün bu kalp kırıklıklarının ardından Tom ve Phoenix'in bize cennetten küçük bir hediye gönderdiğini hissediyoruz" diye yazdı.

Haberin Devamı

Kelsey Parker, dünyaya gelecek bu bebeğini de 'gökkuşağı' bebeği olarak tanımladı. Küçük bir parantez açıp 'gökkuşağı' bebeğinin, bir önceki hamileliğin düşük ya da ölü doğumla sonuçlanmasından sonra dünyaya gelen bebek olduğunu belirtelim.





ALYANSINI BİLE UZUN SÜRE PARMAĞINDAN ÇIKARMADI

Kelsey Parker'ın kocası, The Wanted grubunun solisti Tom Parker, 2022 yılında yakalandığı beyin tümörüne yenik düşmüştü.



Daha 33 yaşında hayata veda eden Tom'dan geriye şu anda 6 yaşında olan Aurelia ile dört yaşında Bodhi adında iki küçük çocuğu kaldı.

Kelsey çocuklarını uzunca bir süre tek başına büyüttü. Hatta kocasının ölümünden sonra ne alyansını parmağından çıkardı ne de hayatına birini aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kocasını gencecik yaşta toprağa vermişti: Bu kadar genç yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştim Haberi görüntüle

YENİ BEBEK ACILARINA DERMAN OLACAK:Sonrasında Will Lindsay ile kalbindeki acıları dindirdi. Ama çift geçen yıl 39 haftalık bebekleri Phoenix'i kaybetti. Doğrusu bu ikisi için de büyük bir darbe oldu.Bu yeni hamilelik, her ikisinin yarasına da derman olacak gibi görünüyor.





Tom Parker 33 yaşında hayata veda ettiğinde Kelsey Parker iki küçük çocuğuyla bir başına kalmıştı.