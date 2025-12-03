Ã–nce fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p gÃ¼zelliÄŸine vuruldu .. Sonra onu evinin ve kalbinin sultanÄ± yaptÄ±... 40 yÄ±llÄ±k evli Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin yeni torun sevinci

Haberin DevamÄ±

Ne gÃ¼zel sÃ¶zler deÄŸil mi? Ä°lk anda, yeni evlenen ve cicim aylarÄ±nÄ± yaÅŸayan bir Ã§ifti anlatÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Ama bunlar tam 40 yÄ±ldÄ±r karÄ±sÄ±yla aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyan bir erkeÄŸin sÃ¶zleri...

AralarÄ±ndaki aÅŸk Ã¶yle hemen uÃ§up gidecek gibi deÄŸil bir baÅŸka deyiÅŸle. Ä°ÅŸte ÅŸimdi bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, hayatlarÄ±nÄ±n en mutlu dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aralarÄ±na yeni bir torun daha geldi...

Ã‡OK YAÅžLANMADAN ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KEZ TORUN MUTLULUÄžU YAÅžADILAR

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Yasmine Le Bon ile mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmaz gruplarÄ±ndan Duran Duran'Ä±n solisti Simon Le Bon.

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olan Yasmine ve Simon Le Bon, evliliklerinde 40 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakmak Ã¼zere. Bu arada aileleri de giderek geniÅŸliyor. Daha Ã¶nce ortanca kÄ±zlarÄ± sayesinde torun sahibi olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Amber bir torun daha verdi.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, 61 yaÅŸÄ±ndaki Yasmin Le Bon ile 67 yaÅŸÄ±ndaki Simon Le Bon Ã§ok da fazla yaÅŸlanmadan torun sevincini de yaÅŸadÄ±.

Amber Le Bon sevgilisi Ben Mercer'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna Sasha Echo Le Bon Mercer adÄ±nÄ± verdi.





35 yaÅŸÄ±ndaki Amber, geÃ§en hafta artÄ±k 9 aylÄ±k olan oÄŸluyla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.





Ã–NCE FOTOÄžRAFINA AÅžIK OLDU

Yasmin ve Simon LeBon, 1985 yÄ±lÄ±nda evlendi. Evlilikleri de tanÄ±ÅŸmalarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla bambaÅŸka bir olay. Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayacak tÃ¼rden bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± onlar.

Simon ve Yasmin Le Bon'un adÄ± her ne zaman geÃ§se bÃ¶yle konular deÄŸil Ã§iftin neredeyse "ebedi aÅŸkÄ±" akÄ±llara geliyor.

Her ikisi de kariyerlerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in Simon Le Bon ile o dÃ¶nemdeki adÄ±yla Yasmin Parvaneh tabii ki birbirlerini uzaktan ve ismen tanÄ±yorlardÄ±. Fakat tanÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶yle klasik ÅŸekilde bir partide de ya da bir galada olmadÄ±.

Bir gÃ¼n Simon Le Bon, Ä°ranlÄ± bir baba ile Ä°ngiliz bir annenin kÄ±zÄ± olan ve 80'lerde moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer alan Yasmin'in bir derginin kapaÄŸÄ±nda yer alan fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Åžimdi kulaÄŸa biraz tuhaf gelecek ama o fotoÄŸrafa aÅŸÄ±k oldu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. O dÃ¶nemde takvimler 1984 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

UCUZ YÃœZÃœKLE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°... GELÄ°NLÄ°K YERÄ°NE KOT PANTOLON

Tabii kendisi de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ biri olduÄŸu iÃ§in Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ye uzaktan hayran olup aÅŸkÄ±nÄ± kalbine gÃ¶menlerden olmadÄ±.

Hemen Yasmin'in modellik ajansÄ±yla irtibata geÃ§ti ve bir tanÄ±ÅŸma ayarlandÄ±. Åžans bu ya Yasmin de bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§ adamdan etkilendi. O yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve ertesi yÄ±l da hemen evlendiler.

Ama sanmayÄ±n ki Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶ren oldu onlarÄ±nki... Tam tersine Simon, aÅŸÄ±k olduÄŸu genÃ§ kadÄ±na sadece 30 sterlinlik bin yÃ¼zÃ¼kle evlenme teklif etti. Nikahta Yasmin de gelinlik yerine Noel tatili olduÄŸu iÃ§in aÃ§Ä±k bulduÄŸu tek maÄŸazadan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir kot pantolonu giydi.

KÄ°ME ULAÅžTILARSA DÃœÄžÃœNE ONU Ã‡AÄžIRDILAR

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n konuklarÄ± da Ã¶yle Ã¶nceden isimleri listelere yazÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸiler deÄŸildi. Bir gece Ã¶nce kime ulaÅŸabildilerse onlarÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar.

SonuÃ§ olarak 27 AralÄ±k 1984 gÃ¼nÃ¼ onlar sevgili statÃ¼sÃ¼nden karÄ±- koca statÃ¼sÃ¼nÃ¼ eriÅŸtiler. Nikah onlarÄ± gerÃ§ekten de Ã¶lene kadar birleÅŸtirdi. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Kendisi de bir model olarak tanÄ±nan Amber 35, Saffron 33 ve Tallulah da 29 yaÅŸÄ±nda. KÄ±zlarÄ± Saffron partneriyle birlikte iki Ã§ocuk sahibi oldu. BÃ¶ylece Ã¼nlÃ¼ Ã§ift de genÃ§ sayÄ±labilecek bir yaÅŸta bÃ¼yÃ¼kanne ve dede rolÃ¼ne soyundu.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilk kez anne olan Amber da modellik ve DJ'lik yapÄ±yor.