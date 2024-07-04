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Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz

Güncelleme Tarihi:

#İvana Sert#İrem Derici#Deren Talu
Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 11:22

Eşi Sezer Dermenci’nin Urla’daki otelinde tatil yapan Ivana Sert, önceki gün arkadaşları Işılay Peker ve Damia Cherqaoui Azar ile Çeşme’deki The Beach of Momo’daydı.

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 Plajda cep telefonuyla Işılay Peker’in fotoğraflarını çeken Sert, daha sonra soluğu denizde aldı. Gün boyunca serin suların tadını çıkaran üç arkadaş, daha sonra kumlara serdikleri havluların üzerinde güneşlendi. (Deniz BOY)

Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz

Sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Arkadaşlarıyla tatilde

Sezonu Bodrum’da açan Deren Talu önceki gün Cennet Koyu’ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz

Arkadaşlarıyla tatil yapan Talu, bikinili görüntülenmemek için plaj kıyafetini çıkarmadı. (Kamil SÜMER)

Miami pozu

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Petek Dinçöz, tatil yaptığı Miami’de özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şarkıcı, bikinisiyle objektif karşısına geçti.

Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz


Miami’nin meşhur plajı South Beach’te Ediz Utkuçan’a poz veren Petek Dinçöz, o kareleri sosyal medyada da yayınladı.

Yaz gülü

İrem Derici, Kıbrıs’ta tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, kırmızı bikinisiyle denizden çıktığı karelere “Yaz gülü” notunu yazdı.

Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz

 

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#İvana Sert#İrem Derici#Deren Talu

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