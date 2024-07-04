Ünlüler tatilde... Önce fotoğraf sonra deniz

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Plajda cep telefonuyla Işılay Peker’in fotoğraflarını çeken Sert, daha sonra soluğu denizde aldı. Gün boyunca serin suların tadını çıkaran üç arkadaş, daha sonra kumlara serdikleri havluların üzerinde güneşlendi. (Deniz BOY)

Sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Arkadaşlarıyla tatilde

Sezonu Bodrum’da açan Deren Talu önceki gün Cennet Koyu’ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

Arkadaşlarıyla tatil yapan Talu, bikinili görüntülenmemek için plaj kıyafetini çıkarmadı. (Kamil SÜMER)

Miami pozu

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Petek Dinçöz, tatil yaptığı Miami’de özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şarkıcı, bikinisiyle objektif karşısına geçti.

Miami’nin meşhur plajı South Beach’te Ediz Utkuçan’a poz veren Petek Dinçöz, o kareleri sosyal medyada da yayınladı.

Yaz gülü

İrem Derici, Kıbrıs’ta tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, kırmızı bikinisiyle denizden çıktığı karelere “Yaz gülü” notunu yazdı.