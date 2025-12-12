Önce beyin tümörünü sonra da meme kanserini yenmişti… Ünlü sunucu 'Hayat kısa' dedi... Kuaförüyle gizlice evlendi

Haberin Devamı

Geçen sene beyninde tümör olduğunu öğrenmiş, ölümün kıyısında yaşarken geride bırakacağı çocuklarını düşünüp ağlıyordu.

Bu yetmezmiş gibi bir de meme kanseri olduğunu öğrenecek, dünya bir daha başına yıkılacaktı.

Ünlü sunucu Davina McCall tüm bu korkunç günleri atlattıktan sonra, hayatın aslında ne kadar kısa olduğunu anladı, artık daha fazla beklemek istemediğine karar verdi ve kuaför sevgilisiyle gizlice evlendi.

Davina McCall ve Hollywood’un efsane yıldızıyla aynı ismi taşıyan kuaför Michael Douglas, Londra’da gizlice evlendi. Bu küçük düğün törenine “hayatlarında özel yeri” olduğunu söyledikleri çok az sayıda kişiyi çağırmışlardı.

Çift iki ay önce de sürpriz bir nişan yapmış, 49 yaşındaki ünlü kuaför, sunucu sevgilisine İbiza'da romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Davina McCall düğününe gelinlikle gitmek yerine beyaz kürklü bir palto ve dantelli bir şapka giyerek geldi. Damat Michael Douglas ise parlak mavi bir takım elbise tercih etti.

Michael Douglas, Davina MacCall’ın beynindeki tümörü aldırmak için geçirdiği ameliyat ve yakın zamanda teşhis edilen meme kanseri sürecinde kendisine en büyük desteği veren, sadakatiyle onu hayata bağlayan kişi olmuştu.

Yakın dostları, Davina MacCall’ın evlilik kararı almasında en büyük faktörün hastalığı olduğunu, ünlü sunucunun bunca sıkıntıyı atlattıktan sonra evlenmek için daha fazla beklemek istemediğini söyledi.

Düğüne katılanlar mutlu çift için “Düğünleri mükemmeldi, tam istedikleri gibiydi. Evlerine yakın küçük bir mekan seçtiler ve yaklaşık on arkadaş ve akrabalarını davet ettiler. Çok samimiydi ve katılan herkes hayatlarında çok özel bir yere sahip. Son aylarda Davina'nın sağlığıyla ilgili çok şey yaşadılar ve evliliklerini resmileştirmek doğru geldi. Beklemenin bir anlamı olmadığını düşündüler.” dedi.

Düğünden hemen sonraki gün hayatlarına normal bir şekilde devam eden çift başka bir arkadaşlarının düğününe konuk oldular ve böylece ilk kez evli bir çift olarak katıldıkları bu düğünde de herkes mutlulukla yüzüklerini gösterdiler.

Davina McCall, Big Brother yarışmasının sunuculuğu yaptığı dönemde Hertfordshire'daki Elstree Stüdyoları'nda tanıştığı yetenekli kuaför Michael ile yıllardır yakın arkadaştı.

Ancak McCall'ın üç çocuğu Holly (24), Tilly (22) ve Chester'ın (19) babası Matthew Robertson ile 17 yıllık evliliğinin 2017'de sona ermesinin ardından platonik arkadaşlıkları romantik bir ilişkiye dönüştü.

Ekim ayında sunucu, Douglas'ın kendisini romantik bir mini tatil için İbiza'ya götürdükten sonra evlenme teklif ettiğini doğruladı.

Michael Douglas, doktorların McCall'ın beyninde milyonda sadece üç kişiyi etkileyen 'çok nadir' bir kolloid kist yani tümör keşfetmesinin ardından, tüm zorlu ameliyat süreçlerinde de McCall'ın yanındaydı.

Sunucu, doktorların daha da büyümesi halinde ciddi sorunlara yol açabileceğinden korktukları kisti çıkarmak için ameliyat geçirdi.

Davina McCall beynindeki tümör çıkarıldıktan ve tedavisi bitip iyileştikten sonra da meme kanseri olduğunu öğrenmişti.

Neyse ki bu kez kanser çok erken tespit edilmiş ve ünlü sunucu kasım ayında kanserli kitlenin alındığı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuşmuştu.

Davina McCall yakın zaman önce de kanserin yayılma yapmadığını öğrendiğini söylemiş ve sevenlerini rahatlamıştı.