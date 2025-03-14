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Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

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#Nicole Kidman#Janelle Ann Kidman#Anne Acısı
Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:01

Onları hep filmlerde, dizilerde, bizden uzaktaki lüks yaşantıları içinde görünce ünlülerin bizlerden başka hayatlara, sevinçlere ya da üzüntülere sahip olduklarını düşünüyoruz çoğu zaman.

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Oysa onlar da bizim gibi sevinçler, üzüntüler yaşıyorlar ve sevdikleri söz konusu olunca bu duyguları en derin şekilde hissediyorlar.

“Bugün annemin doğum günü. Onu da babamı da hâlâ çok özlüyorum” diye paylaşım yapıp yakın zaman önce kaybettiği annesini anan Nicole Kidman da bu ünlülerden biri.

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

57 yaşındaki Avustralyalı aktris, annesi Janelle ve babası Antony Kidman’ın gülümseyen tatlı bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ve yaşasa 87. doğum gününü kutlayacak olan annesini andı.

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

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Yıldız oyuncunun annesi Janelle geçen eylül ayında, Nicole Kidman’ın Venedik Film Festivali'nde Babygirl filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasından sadece saatler önce hayatını kaybetmişti.

Nicole Kidman acı haber gelince ödülünü alamadan hemen ailesiyle birlikte olmak için memleketi Sydney'e dönmek zorunda kaldı.

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

“Bugün Venedik'e vardığımda kısa bir süre sonra güzel ve cesur annem Janelle Ann Kidman'ın vefat ettiğini öğrendim” diyen Nicole, ödülünü aldıktan sonra filmin yönetmeni Halina Reijn tarafından okunan açıklamasında “Şoktayım ve ailemin yanına gitmem gerekiyor ama bu ödül annem için, beni şekillendirdi, bana yol gösterdi ve beni ben yaptı” demişti.

“Onun adını yönetmenim aracılığıyla olsa da anabildiğim için minnettarım, yaşam ve sanatın çarpışması yürek parçalayıcı ve kalbim kırıldı. Hepinizi çok seviyoruz”

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

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Nicole Kidman çok bağlı olduğu annesinin cenazesinde ayakta zor durabilmiş ve onu eşi Keith Urban’la birlikte iki kızı, 16 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret teselli etmişti.

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Nicole Kidman’ın annesi bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu ve ünlü yıldız sık sık işlerini bir kenara bırakıp memleketine annesini görmek için gidiyordu.

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

57 yaşındaki Nicole ve emekli bir hemşire olan annesi Janelle’in çok yakın bir ilişkisi olduğu biliniyordu.

Bir biyokimya uzmanı ve klinik psikolog olan babası Antony Kidman’ı 2014 yılında trajik şekilde kaybeden Nicole Kidman son yıllarında yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini annesine ayırıyordu.

Önce babasını sonra da en büyük dayanağını kaybetti… Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor

Annesine duyduğu sevgiyi ve hayranlığı her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu “Dünyayı annemin gözleriyle görebildiğim için çok şanslıyım. O benim pusulam” diyor, elinden her iş gelen ve modadan da çok iyi anlayan annesinin hâlâ kıyafet tercihlerinde ona yardımcı olduğunu söylüyordu.

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#Nicole Kidman#Janelle Ann Kidman#Anne Acısı

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